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Giriş Tarihi: 31.12.2023 10:02

O ürünlerin ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

Çin menşeli fırın ve ocaklardaki "ateşleyicilerin" ithalatında dampinge karşı önlem sürecek.

AA
O ürünlerin ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

Çin menşeli "ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)" ürünün ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma neticesinde, Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu nedenle, söz konusu ürünün ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin CIF bedelinin yüzde 24,55 oranında uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

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O ürünlerin ithalatında dampinge karşı önlem sürecek
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