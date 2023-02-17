Ocak ayında 97 bin 708 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre,Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 97 bin 708 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 415 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 808 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 42 konut ile Tunceli oldu

DOĞU MARMARADA 6 BİN 60 KONUT

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2023 yılı Ocak ayında Konut satışı, Kocaeli ilinde 2 bin 435 konut, Sakarya'da bin 676 konut, Düzce'de 545 konut, Bolu'da 457 konut ve Yalova'da 947 konut satışı gerçekleşti. Öte yandan yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 4 bin 161 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 592 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 380 konut satışı ile İstanbul ve 331 konut satışı ile Mersin, 112 konut satışı ile Yalova, 65 konut satışı ile Sakarya izledi. Yabancılara konut satışından en çok konut alan bin 557 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 526 konut ile İran, 229 konut ile Irak ve 157 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.