Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak miktarları yeniden belirlendi
Giriş Tarihi: 27.1.2024 10:46

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak miktarları yeniden belirlendi

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak miktarları yeniden belirlendi.

AA
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak miktarları yeniden belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak miktarları yeniden belirlenmesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yalnızca fatura ödemelerine aracılık etme konusunda yetkilendirilen fatura ödeme kuruluşları için yönetmelikle 3 milyon TL olarak belirlenen ve 30 Haziran 2023 itibarıyla 7 milyon TL olarak uygulanan asgari özkaynak tutarı 10 milyon TL olarak belirlendi.

Diğer ödeme kuruluşları için yönetmelikle 5 milyon TL olarak belirlenen ve 30 Haziran 2023 itibarıyla 15 milyon TL olarak uygulanan asgari özkaynak tutarının 20 milyon TL; elektronik para kuruluşları için yönetmelikle 13 milyon TL olarak belirlenen ve 30 Haziran 2023 itibarıyla 41 milyon TL olarak uygulanan asgari özkaynak tutarının 55 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak miktarları yeniden belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA