Odine’in halka arzına 6 kat talep

Odine'in Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde gerçekleştirilen halka arzına 6 kat talep geldi. 1.3 milyar TL'yi aşan halka arz büyüklüğünün 6 katı gelen talebin yüzde 16.3'ü karşılandı ve 3.3 milyon yatırımcı ortak oldu. Odine'in ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzında 44 milyon 200 bin TL nominal pay, pay başına 30 TL fiyattan satışa sunuldu. Satışa sunulan payların yüzde 60'ı bireysel yatırımcıya, yüzde 35'i yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 5'i de yurtdışı kurumsal yatırımcıya tahsis edildi. Halka arzın, yurtdışında Odine'in elini güçlendireceğini aktaran Odine CEO'su Alper Tunga Burak, "Yurt dışında ses şebekesi hizmetlerimiz ile bugüne kadar 40 ülkede 150 müşteriye kadar ulaştık. Halihazırda 17 ülkede aktif iş yapıyoruz" dedi.