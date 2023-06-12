Ödüllü girişimci Günay Güc: Türkiye eşsiz bir turizm cenneti

3. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'En Başarılı Turizm Firması' ödülünü alan Vippon Holidays'in sahibi Günay Güc, Türkiye turizmi hakkında konuştu. Yazın gelmesiyle birlikte sektörün canlandığını dile getiren Güc, "Türkiye tüm dünya için eşsiz bir turizm cenneti. Biz de turizm neferleri olarak ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'En Başarılı Turizm Firması' ödülüyle onurlandırılan Vippon Holidays'in kurucusu girişimci Günay Güc, Türkiye turizmi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şubat ayında yaşanan depremler ve sonrasındaki seçim süreci nedeniyle yaşanan durgunluğun sona erdiğini ifade eden Güc, "Ülke turizmi yazın gelişiyle birlikte yeniden canlandı. Türkiye, tüm dünya için eşsiz bir cennet. Biz de turizm neferleri olarak ülkemize katkı sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'ye gelmek isteyen misafirlerimizin sayısında son dönemde ciddi bir artış var. Bu artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

MÜŞTERİ DEĞİL, KONUK

Avrupa, Orta Doğu, Rusya, İngiltere ve Dubai'den Türkiye'ye özel turlar düzenlediklerini, sağlık, din, eğitim, romantizm, macera ve tarih gibi her türlü ilgi alanına yönelik paketleri bulunduğunu belirten Günay Güc, "Vippon Holidays'i kurduğumuz 2009 yılından bu yana misafirlerimizi ülkemizde müşteri değil, adeta kendi ailemizden bir konuk gibi ağırlıyoruz. Önceliğimiz her zaman onların mutluluğu. Özverili ve deneyimli bir ekiple beklentinin çok üstünde bir hizmet sunarken, aynı zamanda daha fazla insanı Türkiye'yi ziyaret etmeye teşvik etmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

ÖDÜLLER, MOTİVASYON KAYNAĞI

Sundukları hizmetlerin ödüllendirilmesinin de büyük mutluluk olduğunu dile getiren Günay Güc, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ödüller, doğru yolda olduğumuzun göstergesi ve bir motivasyon kaynağı. Önemli ödül törenlerinde bu şekilde onurlandırılmak, hem benim hem de ekibimin işimize daha da şevkle sarılmamızı sağlıyor. Son olarak Zirve Ödülleri'nde aldığımız ödül de hepimiz için bir moral kaynağı oldu. Bu ödülü kazanmamızda misafirlerimizin de büyük payı var, mutluluğumuzu onlarla da paylaşıyoruz."



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