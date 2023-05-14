Ödüllü zeytinyağı markası büyümeye odaklandı

1947'den bu yana enerji, otomotiv, gayrimenkul ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren Denizlili Sadık Grubu, iyi tarım uygulaması ile tarım sektöründe de büyümesini sürdürüyor. 2009'da kurucu Ümran Mersin'in "Tamamen doğal, katkısız ve içimize sinerek evde tükettiğimiz ürünleri tüketiciyle buluşturacağız" düşüncesi ile üretime başlayan Sadık Tarım, içinde asırlık zeytin ağaçlarının da bulunduğu arazilerde organik gübre kullanılarak zeytinyağı, geleneksel yöntemlerle üretilen nar ekşisi ve nar suyu üretimi yapıyor. Ayrıca gezici arıcılık yöntemiyle bal üretimi de yaptıklarını söyleyen Mersin, "Büyük Menderes Nehri kenarında verimli ovalara sahip, antik çağda zeytin ve nar üretiminin yapıldığı Tripolis antik kenti yakınında bulunan arazilerde üretilen zeytinyağlarımız, bölgedeki mikroklimadan dolayı kendine özgü bir aroma ve lezzete sahip" diye konuştu.Sadık Tarım, Erken Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı kategorisinde Altın Ödülü'ne, Olgun Hasat Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı kategorisinde ise Gümüş Ödülü'ne layık görülerek dikkatleri üstüne çekti. Mersin, ürünleri hakkında şu bilgileri verdi: "Altın ödülü alan erken hasat soğuk sıkım natürel zeytinyağımızı, zeytinler olgunlaşmadan yeşilken elle toplama yöntemiyle hasat ediyoruz. Hiç bekletmeden delikli kasalarla fabrikaya götürülerek hijyenik ortamlarda soğuk sıkım yöntemiyle üretiyoruz. Gümüş ödülü alan olgun hasat soğuk sıkım natürel zeytinyağımızı ise olgunlaşma süreci tamamlandıktan sonra yine aynı yöntemle üretiyoruz. Krom tanklarda dinlendirdiğimiz, polifenol değeri yüksek olan zeytinyağlarımızı otomatik makinelerle cam şişe ve tenekelere dolduruyoruz."