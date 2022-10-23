Odun Avrupa’nın altını oldu!

Enerji kriziyle boğuşan Avrupa'da kış yaklaştıkça odun talebi arttı, fiyatlar zirveye çıktı. Odun peletlerinin fiyatı, Fransa'da neredeyse iki katına çıkarak ton başına 600 euroya yükseldi. Bulgaristan'da, fiyatlar iki katına çıkarak metreküp başına yaklaşık 100 euroya ulaştı. Polonya'da yakacak odun fiyatları ikiye katlanırken, İngiltere'de ise bu yıl beş kat arttığı bildirildi.Almanya'da odun ve odun peletlerinin fiyatı yüzde 86 arttı. Belçika'da geçen yıl 80 euro olan ahşap ve ahşap pelet metreküp fiyatı 150 euroya ulaştı. Böylece odun fiyatları bir yılda yaklaşık yüzde 90 oranında arttı. İsviçre'de de yakacak odun fiyatı yüzde 30'a yakın yükseldi. Romanya yakacak odun fiyatlarının artışını önlemek için metreküp başına 80 dolar üst sınırı getirdi.Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri Konfederasyonu ve Avrupa Kereste Fabrikası Endüstrisi Teşkilatı'nın Halkla İlişkiler Müdürü Paul Brannen, yakacak odun, pelet ve yakma için kullanılan çeşitli kereste fabrikası kalıntılarına yönelik tüketici talebinde "benzeri görülmemiş bir artış" olduğunu, bu ürünlerin fiyatlarının arttığını belirtti.Avrupa'da hükümetler ağaç kesilmesini engelleyen kararları kaldırmaya başladı. Macar hükümeti, pelet ihracatını yasaklarken, aynı zamanda korunan ormanlarda ağaç kesilmesini engelleyen çevresel düzenlemeleri yürürlükten kaldırdı. Polonya'nın iktidar partisi başkanı Jaroslaw Kaczynski, insanların lastikler ve benzer şekilde zararlı şeyler dışında neredeyse her şeyi yakmaları gerektiğini söyledi. Letonya genç ağaçların kesilmesine izin verirken, Litvanya Çevre Bakanlığı devlet orman şirketinden ülkenin biyoenerji arzını desteklemek için hasadı artırmasını istedi.Birçok AB hükümetinin ağaç kesme kurallarını gevşetmesi çevrecileri ayağa kaldırdı. Çevreciler, alınan kararların Avrupa'nın zaten savunmasız ormanları için felaket anlamına geldiğini belirtiyor. Greenpeace Macaristan'ın biyoçeşitlilik kampanyacısı Katalin Rodics, enerji güvenliğini garanti altına almak için korunan ormanları kesmenin "çılgın" ve "çok, çok yıkıcı" olduğunu söyledi.