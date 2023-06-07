OECD büyüme tahminini yükseltti

DünyaBankası'nın ardından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de (OECD) Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini yükseltti. OECD'nin "Haziran Ayı Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Martta bu yıl için yüzde 2.8 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, dün yüzde 3.6'ya yükseltildi. Dünya Bankası da Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini hafta başında yüzde 2.7'den 3.2'ye çekmişti. İç talebin Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ana itici gücü olmaya devam edeceği belirtildi. "Mart 2023" raporunda, yüzde 2.6 olarak açıklanan 2023 küresel reel ekonomik büyüme tahmini yüzde 2.7'ye yükseltildi. Örgütün Almanya için görünümü keskin bir şekilde düşürmesi dikkati çekti. Almanya için büyüme beklentisi yüzde 0,3'den "sıfır büyümeye" düşürüldü.