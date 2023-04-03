Öğrenciler dikkat! THY’den büyük indirim

Türk Hava Yolları (THY) Üniversitelerin tekrar yüz yüze eğitime dönmesinin ardından öğrenciler için 10 Nisan'a kadar yurt içinde %50 indirim avantajı sunuyor.

%50 İndirim Biletleme Dönemi: 01 Nisan 2023 – 10 Nisan 2023

%50 İndirim Seyahat Dönemi: 01 Nisan 2023 – 10 Nisan 2023

THY sitesinde yer alan açıklamada, "Öğrencilerimizin her anlarında yanlarındayız. Sevdiklerinize ve okulunuza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşın diye, Türk Hava Yolları ayrıcalıklarını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirdik. Miles&Smiles üyesi olarak eşsiz fırsatlar sunan öğrenci avantajlarıyla keyifli bir yolculuğun tadını çıkarıp, keşfetmenin ve öğrenmenin sınırlarını genişletebilirsiniz. Online kaydınızı gerçekleştirin ve yurt içi uçuşlarda 10 Nisan 2023'e kadar %50, sonrasında %20 indirimli uçmanın tadını çıkartın!" bilgisi verildi.

Türk Hava Yolları, resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise, "Sevgili öğrenciler, sevdiklerinize ve okulunuza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşın diye ayrıcalıklarımızı sizlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirdik. Yurt içi uçuşlarda 10 Nisan'a kadar %50, sonrasında ise %20 indirimli uçmanın tadını çıkarmak için" ifadeleri kullandı.