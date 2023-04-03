Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Öğrenciler dikkat! THY'den büyük indirim
Giriş Tarihi: 3.4.2023 17:07 Son Güncelleme: 3.4.2023 17:08

Öğrenciler dikkat! THY'den büyük indirim

Türk Hava Yolları (THY) üniversitelerin tekrar yüz yüze eğitime dönmesinin ardından öğrenciler için kampanya başlattı. Buna göre ailesinin yanına veya okuluna gitmek isteyen öğrenciler yurt içi uçuşlarda 10 Nisan’a kadar %50, sonrasında ise %20 indirimli uçuş yapabilecek.

Öğrenciler dikkat! THY’den büyük indirim

Türk Hava Yolları (THY) Üniversitelerin tekrar yüz yüze eğitime dönmesinin ardından öğrenciler için 10 Nisan'a kadar yurt içinde %50 indirim avantajı sunuyor.

%50 İndirim Biletleme Dönemi: 01 Nisan 2023 – 10 Nisan 2023
%50 İndirim Seyahat Dönemi: 01 Nisan 2023 – 10 Nisan 2023

THY sitesinde yer alan açıklamada, "Öğrencilerimizin her anlarında yanlarındayız. Sevdiklerinize ve okulunuza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşın diye, Türk Hava Yolları ayrıcalıklarını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirdik. Miles&Smiles üyesi olarak eşsiz fırsatlar sunan öğrenci avantajlarıyla keyifli bir yolculuğun tadını çıkarıp, keşfetmenin ve öğrenmenin sınırlarını genişletebilirsiniz. Online kaydınızı gerçekleştirin ve yurt içi uçuşlarda 10 Nisan 2023'e kadar %50, sonrasında %20 indirimli uçmanın tadını çıkartın!" bilgisi verildi.

Türk Hava Yolları, resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise, "Sevgili öğrenciler, sevdiklerinize ve okulunuza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşın diye ayrıcalıklarımızı sizlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirdik. Yurt içi uçuşlarda 10 Nisan'a kadar %50, sonrasında ise %20 indirimli uçmanın tadını çıkarmak için" ifadeleri kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenciler dikkat! THY'den büyük indirim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA