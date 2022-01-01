Öğrenciler tescilli ürünler üretti

Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından başlatılan mesleki teknik eğitim sayesinde patent, faydalı tasarım ve marka tesciline kadar birçok ürünün üretilmesinin önü açıldı. Mesleki teknik eğitimler, okulların yanı sıra bilim ve sanat merkezlerinde de yapılıyor. Bunlardan biri olan Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde bu yıl 83 ürünün tescil belgesi için başvuru yapıldı 81'i tescil aldı. Tescil alınan ürünlerin ticarileştirilmesi konusunda Sivas BİLSEM
yönetici ve öğretmenleri, tescil alınan ürünlerle ilgili yurt içinde faaliyet gösteren firmalarla irtibata geçti. Tescil devirlerinden elde edilen gelirler, tescil belgelerinde yer alan ve hak sahibi olan öğretmen ve öğrenci velilerinin hesap numaralarına devir işlemlerinden önce firmalar tarafından yatırıldı. Sivas BİLSEM Müdürü Adem Uzun, şunları söyledi: "Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar kapsamında, Sivas BİLSEM tarafından öğrencilerimizin yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 2021'de 83 ürünün tescil belgesinin alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptık. Kurum, 6 aylık incelemenin ardından tasarımı ve modellemesiyle tamamen öğrencilere ait 81 ürüne tescil belgesi verdi. 10-16 yaş aralığındaki öğrencilerimiz ürünlerin önce çizimini yaptı daha sonra tasarladılar ve bilgisayar üzerinden modellediler. Öğrencilerimizin tasarladığı ürünler firmalar tarafından ticarileştirilecek. Öğrencilerin ürettiği ürünler ticari kazanca dönüştü."
ÜRÜNLER TİCARİLEŞTİRİLECEK
Tescil devirlerinden elde edilen gelirler, tescil belgelerinde yer alan ve hak sahibi olan öğretmen ve öğrenci velilerinin hesap numaralarına devir işlemlerinden önce firmalar tarafından yatırıldı. Tescil alınan ürünlerin firmalar tarafından gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra üretimleri yapılacak. Böylece öğretmenler danışmanlığında, öğrenciler tarafından geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi sağlanacak. Diğer tescil alınan ürünlerle ilgili olarak da firmalarla görüşmeler devam ediyor.