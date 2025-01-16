Öğrencilere tatil turizmcilere mesai

Bugün itibarıyla başlayan yarı yıl tatili okulları boşaltırken, otelleri doldurdu. Sömestir denildiğinde akla ilk gelen kayak otelleri bu yıl da fulledi. Kayseri Erciyes'ten Bursa Uludağ'a, Erzurum Palandöken'den Bolu Kartalkaya'ya bütün oteller yüzde 90 doldu. Son dönemde çocuklar için düzenledikleri özel aktivitelerle öne çıkan Antalya otelleri de şubat tatilinden payına düşeni aldı. Hem okul etkinlikleri hem de aileleriyle gelen çocukları ağırlayacak olan Antalya'da doluluklar yüzde 80'lere yaklaştı. Kış turizminin gözdesi termallerde ise doluluklar yüzde 90'ları aştı. Bu dönemde yakın bölgeleri tercih edenler ise Sapanca, Abant gibi otelleri doldurdu.

DOPİNG ETKİSİ YARATIYOR

6-20 Ocak tarihleri arasının sektörün en ölü zamanı olduğunu vurgulayan turizmciler, "Yılbaşını doluluğu sonrasında doluluklar ciddi oranda düşüyor ve bir durgunluk yaşanıyor. O nedenle yarı yıl tatili bize her zaman doping etkisi yaratıyor" diyor.

ERCİYES'TE HEDEF 1 MİLYON KİŞİ

Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, şubat tatili için otel doluluklarının yüzde 90'lara yaklaştığını söyledi. Rezervasyonların hâlâ açık olduğunu belirten Akşehirlioğlu, "Dün kar yağdı. Pistlerimiz daha güzelleşti. Aileleri kayağa bekliyoruz" dedi. Şubat tatilinde günü birlikçilerin de geldiğini anlatan Akşehirlioğlu, "15 günlük tatilde 1 milyon kişiyi Erciyes'te ağırlamayı hedefliyoruz" ifadelelerini kullandı.

ORTALAMA 4 GECE 5 GÜN

Dedeman Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, Palandöken dağındaki otellerin doluluk ortalamasının yüzde 90'larda olduğunu belirterek, "Rezervasyon akışı sürüyor. Özellikle son dakika rezervasyonları çok yoğun geliyor. Şubat tatilini dolu geçiririz" dedi. Rezervasyon taleplerinin minimum üç gece olduğunu anlatan Demiray, ortalama rezervasyonların ise 4 gece 5 gün olarak şekillendiğini kaydetti.

SON DAKİKA GELİYORLAR

Ağaoğlu Turizm Grubu Başkanı Murat Türker, Bursa genelinde dolulukların yüzde 80'lerde olduğunu belirterek, "Kar yağacak mı yağmayacak mı endişesi oluyor. Hava şartları nedeniyle insanlar son dakika rezervasyon yapıyor. Oysa Bursa'da yağışlar çok iyi gidiyor. Son dakikalarla birlikte doluluklar yüzde 90'ı aşar" dedi. Bursa'ya günübirlik turların da düzenlendiğini aktaran Türker, "Kart alıp kafe ve pistleri kullanıyor. Uludağ yoğun bir sömestr geçirir" diye konuştu.



OKUL KAMPLARI VE AİLELER ANTALYA'DA

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, şubat tatili rezervasyonlarının Antalya'ya doping etkisi yaptığını söyledi. Kavaloğlu, "Sömestr döneminde üç tür misafir Antalya'yı tercih ediyor. Birincisi verileri ile gelen öğrenciler. Aileleriyle tatil yapıp oteldeki etkinliklere katılıyorlar. İkincisi okul kampları ile gelenler. Onlar da hem kamp yapıp hem dinleniyor hem de eğleniyorlar. Üçüncü grup ise spor aktiviteleri için gelenler" dedi.





TERMALLERDE SÖMESTİR 5 GÜN ÖNCE BAŞLADI

Afyonkarahisar Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, termal otellere tatilin erken geldiğini söyledi. Gümüşhan, "Çocuklu aileler sınavları bitince otel daha kapanmadan termallere geldi, tatil onlar için başladı" dedi. Doluluk ortalamasının yüzde 90'ı aştığı bilgisini veren Gümüşhan, "Rezervasyonlar devam ediyor. Sömestre boyunca yüzde 100 doluluk bekliyoruz" diye konuştu.