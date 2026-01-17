Öğrencilerin yarıyıl tatilinde 100 milyar TL’lik seyahat hacmi

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt genelinde artan kar yağışının kayak merkezlerine yönelik turizm talebini olumlu etkilediğini belirterek, okulların yarıyıl tatil döneminde ülke genelinde 2.5 milyon kişilik seyahat hareketliliği öngördüklerini açıkladı. Bağlıkaya, "Bu seyahatlerin 500 bin kişilik bölümünün yurt dışında, 2 milyon kişilik kısmının da yurt içinde gerçekleşmesini, bunun sonucunda 100 milyar TL'lik ekonomik hacim oluşmasını bekliyoruz" dedi. Bağlıkaya, kayak merkezmerinin ilk hafta yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını, ikinci haftanın şimdilik yüzde 70 seviyesindeolduğunu söyledi.