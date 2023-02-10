OHAL süresince depolamalı önlisans başvurularına ilişkin karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, OHAL sebebiyle EPDK'ye yapılan depolamalı önlisans başvurularına ilişkin ilgili yönetmeliğin geçici 38'inci maddesi kapsamında EPDK'ye sunulması gereken teminatların sunulmasına ilişkin süre, söz konusu geçici maddede belirtilen süreye ilave olarak OHAL süresince uzatılması kararlaştırıldı.

Yönetmeliğin 12'nci maddesi kapsamında alınmış depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan önlisans başvuruları kapsamında, eksik evrakların tamamlanmasıyla ilgili olarak, deprem sebebiyle mağduriyet yaşayan başvuru

sahiplerinin haklarının korunması amacıyla, 6 Şubat'tan itibaren geçerli olmak suretiyle, OHAL süresince eksik evrak bildirme ve eksik evrak tamamlama süreçleri durduruldu.

Söz konusu OHAL sürecinin sona ermesini müteakip, eksik evrak bildirme süreci ile 6 Şubat itibarıyla kalan süreleri de dikkate alınarak, eksik evrak tamamlama süreci kaldığı yerden devam ettirilecek.

EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan bir başka kararında ise OHAL kararı kapsamında LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun 5'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde düzenlenen dökme ve tüplü LPG faaliyetlerine ilişkin yükümlülükleri 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelendi.

Tüplü LPG bayilerinin aynı kanunun 8'inci maddesinin üçüncü fıkrası ve dördüncü maddesinin dördüncü bendiyle düzenlenen yükümlülükleri ile dökme LPG kullanıcılarının kanunun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen yükümlülükleri de söz konusu döneme kadar ertelenecek.