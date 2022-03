Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 37 daire sahiplerine verildi

Bilim Beyoğlu'nda düzenlenen kura çekim ve anahtar teslim törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, bazı ilçe meclis üyeleri ile hak sahipleri katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, törende yaptığı konuşmada, insanın şehir ve medeniyet arasında hep bir bağlantısı olduğunu söyledi.

Şehrin insan için olduğunu ifade eden Yıldız, "Bugün dönüşüm projesi, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu anlayışla Türkiye'deki dönüşümün bir parçası. Bir taraftan dijital dönüşüm diğer taraftan binalarımızın yenilenmesi, şehirleşmenin yenilenmesi suretiyle geleceğin Türkiyesi'ni birlikte inşa etme çabasının bir sonucu. Piyalepaşa Okmeydanı'ndaki dönüşüm projemizin, Piyalepaşa'nın bir bölümünün, geçtiğimiz yıl anahtar teslim törenini yapmıştık." dedi.

Kentsel dönüşüm sürecinin bütün hızıyla devam ettiği belirten Yıldız, tamamlanan 50 daireden 37'sinin anahtarlarının hak sahibine teslim edileceğini dile getirdi.

Yıldız, önceliklerinin depreme dayanıklı binalar inşa etmek, ikinci hedeflerinin ise yerinde dönüşümle kimsenin Okmeydanı'ndan çıkmamasını sağlamak ve dönüşümü tamamlamak olduğunu aktardı.

"CHP ÖRGÜTÜ ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Yıldız, kentsel dönüşüm sürecinde siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarına belediye meclislerinde seslendiğine dikkati çekerek, "Önerisi olan buyursun getirsin. Yapmak için uğraşıyorum, engel olan yarın bir gün deprem olduğunda, vebal altında kalacak. O vebalden kurtulmak için 3 yıldır mücadele veriyorum. Şimdi CHP örgütü engellemek için her şeyi yapıyor. Biz bir adım atıyoruz, ertesi gün milleti galeyana getirmeye çalışıyorlar. On beş yıldır uğraşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Yıldız, şunları kaydetti:

"CHP'liler 15 dava açtı, eski ilçe başkanı dahil olmak üzere. Dava açmak haktır ama bunun bir zaman kaybı, engellenme süreci oluyor. 'Yaptırmayın' diyenlere inat, 1,5 milyondan fazla konut Cumhurbaşkanı'mız döneminde hak sahiplerine teslim edilmiş durumda. Beyoğlu'nda da aynı anlayışla kentsel dönüşümü tamamlayacağız. Kimsenin engellenmesine imkan bırakmayız. Milletimizin dayanıklı binalarda oturması için elimizden gelen ne varsa gayreti göstereceğiz. CHP'ye 'Öneriniz varsa getirin' dedik, önerileri yok. Dönüşümü, razı olanlarla tamamlamış olacağız. Bir an önce olması için gayret ediyorum ama birileri de her gün engellemek için koordine olmaya çalışıyorlar. Her işte başarılı olduğumuz gibi bunda da başarılı olacağız."

Beyoğlu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Ufuk Altunbaş, hak sahiplerine kura çekimiyle ilgili bilgilendirme yaptı. Törende noter huzurunda çekilen kura ile hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

37 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN UZLAŞMA PROTOKOLÜ

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi arasında imzalanan protokolle 130 bağımsız bölümden oluşan toplam 4 blokun inşaatları tamamlandı. Projedeki 80 bağımsız bölüm ise 16 Kasım 2020'de hak sahiplerine teslim edildi.

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesinin 1. etabını oluşturan bu uygulamada teslimi yapılmayan 50 bağımsız bölüm geçici olarak Beyoğlu Belediyesi adına tescil edildi. Söz konusu 50 bağımsız bölümünün teslimi için yapılan teknik ve idari çalışmalar neticesinde belirlenen hak sahipleriyle görüşmeler yürütülerek, 37 bağımsız bölüm için uzlaşma protokolü imzalandı.

Uzlaşma esaslarına göre sahibi oldukları mevcut taşınmazlarına karşılık 37 daire bedelsiz olarak, hak sahiplerine noter huzurundaki kura ile teslim edildi.