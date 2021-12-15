OKS’de toplam fon büyüklüğü 16 milyar liraya yükseldi

EMEKLİLİK Gözetim Merkezi
(EGM) 3 Aralık 2021 verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi
'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 228,9 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 205 milyar 535 milyon lirası gönüllü katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 23 milyar 324 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon 45 bin kişiye yükseldi. Otomatik Katılım Sistemi
'nin (OKS) 3 Aralık 2021 verileri de Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 6 milyon 201 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 16 milyar lira oldu. İşveren sayısının 235 bin olduğu Otomatik Katılım Sistemi'nde toplam düzenlenensertifika sayısı ise 8 milyon olarak kayıtlara geçti.