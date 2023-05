Oktay ve Dönmez, Yunus Emre Termik Santrali’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, termik santraldeki işçilerle yemek yedikten sonra yetkililerden brifing aldı.

Brifingin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Fuat Oktay, böylesi muhteşem bir tesisin atıl kalmasının düşünülemeyeceğini söyledi.

Seçim çalışmaları çerçevesinde bölgede yaptıkları çalışmalarda gündemlerine gelen Yunus Emre Termik Santrali ile yakından ilgilenmek istediklerini anlatan Oktay, şöyle konuştu:

"Tüm tarafların kazanacağı da bir çözüm oluşsun arzusundaydık. Gerek burada tesis sahiplerinin, işletmecinin, işverenin gerek çalışanlarımızın gerek yereldeki bölgemizin kalkınmasına katkı verecek bir çözümü bulmuş durumdayız. Özellikle çalışanlarımızın çok büyük arzusu vardı, bir an önce üretime dönmekle alakalı. Cumhurbaşkanı'mıza konuyu da arz ettik. Hemen bir an önce çözüm bulunması doğrultusunda da direktiflerini de aldık zaten ve hamdolsun çözüme ulaştık. Sayın Bakanımız bu konuda yine çok çok yakinen takip ettiler. İki üniteden oluşan bir tesis ve Eskişehir'in yüzde 75 enerji ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükteki bir tesisi düşünün. Dolayısıyla 1 Haziran itibariyle işletmeye alıyoruz. Hemen akabinde de ikinci ünitenin işletmeye alınması çalışmaları devam ediyor. Temmuzdan itibaren de yine hem halihazırdaki tüm çalışanlarımız işbaşı yapıyor ve temmuz itibariyle de yine ilave her ay 100'er kişi olmak üzere de ekime kadar da ikinci ünitede devreye alınmış olacak."