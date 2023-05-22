Oktay ve Dönmez, Yunus Emre Termik Santrali’ni ziyaret etti

"1250 KİŞİYE ULAŞACAK ŞEKİLDE İSTİHDAM PLANLAMASI OLACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de söz konusu tesisin 2016 yılında tamamlanmasına rağmen çeşitli teknik ve hukuki nedenlerden dolayı bir türlü tam kapasite çalıştırılamadığını, an itibarıyla önemli bir aşamaya geldiğini bildirdi.

Yunus Emre Termik Santrali'nin TMSF'ye devrolduğunu hatırlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"TMSF geçtiğimiz yılın sonu itibariyle yapmış olduğu ihale kapsamında bir özel işletmeye burayı devretti. O tarihten itibaren de işletmeyi devralan firma süratle, tabii uzun süredir çalışmamasından kaynaklı bazı konular vardı kontrolden geçirilmesi, bakımın yapılması gereken gerek mekanik, gerekse elektronik, elektro mekanik aksamla ilgili. Onlar da artık son noktaya geldi. İnşallah haziran başı itibariyle ilk üniteyi devreye alacağız. Bu arada tabii uzun süredir işletmenin kapalı olmasından dolayı gerek kömür madeninde gerekse elektrik üretim tesisinde işçilerimizi zaman zaman burada kısmi zamanlı ya da ücretsiz izinli gibi durumlarla çalıştırmak zorunda kalmışlardı. Şimdi artık işletme sahibi daha önceden ücretsiz izin verilen personeli de tekrar davetiye göndermek suretiyle tesise çalışmaya davet etmiştir. Önemli bir kısım işçimiz de bu davete icabet ederek tekrar tesiste çalışma iradesini ortaya koymuşlardır. An itibariyle şu anda müessesemizde 850 çalışanımız var. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren her ay 100'er kişi olmak üzere toplamda 1250 kişiye ulaşacak şekilde bir istihdam planlaması olacak."

Bakan Dönmez, bakanlığının yerli kaynakları sonuna kadar kullandırmak gibi bir hedefinin olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Burası da son dönemde işletmeye alınmış olan tek yerli kömür santralimiz. İki ünite var. Her bir ünite 145 megavattan oluşuyor. Toplamda yılda 2 milyon 170 bin kilovatsaatlik bir elektrik üretimi olacak. Kabaca 2,2 milyon kilovatsaat diyebiliriz. Bu büyüklük Eskişehir'deki elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 75'ini karşılayacak kapasite demektir. Yıllık 2,1 milyon ton kömür üretimi olacak yine buradaki madende. İlk etapta kömür ihtiyacını karşılamak üzere Çayırhan'da elektrik üretim alanı şirketimizin maden işletmesinden kömür tedarik edilecek. İleride de buradaki maden ocakları tam faal hale getirilmiş olacaktır. Bu süreci bugüne kadar yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yine bir teşekkürümüzle, işletmeyi devralan işletme sahiplerine ve hiç şüphesiz burada çalışan kardeşlerimize. İnşallah bu tesis bölgede yerel kalkınmaya da ciddi anlamda gerek üretim gerek istihdam anlamıyla da katkı sağlayacak bir tesistir."

Konuşmaların sonunda Bakan Dönmez, Oktay'a "Cumhurbaşkanı Yardımcımız 5 yıldır tek başına bu görevi, sorumluluğu üstlendi. 7 kişi şu anda talip. Büyük iş yapmışsınız" dedi.

Oktay ve Dönmez'e Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, eski MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Mihalıççık Kaymakamı Ozan Bozçalı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Yıldızlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız ve diğer ilgililer eşlik etti.