Okul alışverişi BİM’den yapılır

Perakende sektörünün lider kuruluşu BİM uygun fiyatlı ve kaliteli kırtasiye ürünleriyle okul alışverişi yapacaklara geniş bir alternatif sunuyor. 25 Ağustos Cuma gününden itibaren tüm BİM mağazalarında satışa sunulacak kırtasiye malzemeleri içerisinde BİM'in kendi markası olan Studi, ürün kalitesi ve çeşitliliği ile öne çıkıyor.
Sadece BİM mağazalarında satılan Studi markalı ürünler 100'den fazla ülkede 1000'den fazla laboratuvarı bulunan Intertek tarafından test ediliyor ve içeriğinde sağlığa zararlı maddenin bulunmadığı kontrol ediliyor.
Studi yüksek kalitesinin yanı sıra geniş ürün çeşidiyle de tüm kırtasiye ihtiyacını karşılıyor.
BİM mağazalarında satışa sunulacak Studi ürünleri ve özellikleri şu şekilde;
Studi ürünlerinin yanı sıra seçili Fabercastell ürünleri de 25 Ağustos'tan itibaren geniş ürün gamıyla tüm BİM mağazalarında olacak.