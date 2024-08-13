Online alışveriş yaparken en çok yorumlardan etkileniyoruz

Geçtiğimiz yıl ekim ayında MNG Kargo'yu satın alan DHL eCommerce, küresel Online Shopper Trends Report 2024'ün ikinci fazını yayımladı.



Dünya çapında online alışveriş yapan müşterilerin davranışları ve eğilimleri hakkında önemli veriler sunan rapora göre;

Dünya genelinde, e-ticaret müşterilerinin yüzde 59'u online alışverişlerinde sürdürülebilirliğe önem verirken, bu oran Türkiye'de yüzde 73'e çıkıyor

Türkiye e-ticaret alışverişlerinde en çok giyim ve ayakkabı, kozmetik ve gıda kategorilerini tercih ediyor

-Türkiye'de tüketicilerin yüzde 76'sı yeşil teslimat için daha fazla ödeme yapabileceğini ifade ediyor

-Tüketicilerin yüzde 98'i yorumların satın alma kararında etkili olduğunu söylüyor

Online Shopper Trends Report 2024 sonuçlarına göre, dünya genelinde alışveriş yapanların yüzde 84'ü haftada en az bir kez online alışveriş için araştırma yaptığını söylerken, yüzde 52'si ise haftada bir kez sipariş verdiğini belirtiyor. E-ticaret alışverişlerinde en çok rağbet gösterilen kategorilerin başında "giyim ve ayakkabı" geliyor. Türkiye, giyim ve ayakkabı, kozmetik ve gıda kategorilerinde Avrupa'da en çok alışveriş yapan ülke konumunda.

Türkiye'de online alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 73'ü sürdürülebilirliğe önem veriyor

Online alışveriş yapanlar, alışverişlerinin çevreyi nasıl etkilediğine daha fazla dikkat ediyor. Alışveriş tercihlerinde geri dönüştürülebilir ambalajlardan karbon emisyonlarına kadar sürdürülebilirlik giderek daha önemli hale geliyor. Dünya genelinde e-ticaret müşterilerinin yüzde 59'u online alışverişlerinde sürdürülebilirliğin kendileri için 'çok' veya 'oldukça' önemli olduğunu söylerken, bu oran Türkiye'de yüzde 73'e çıkıyor.

Türkiye'deki e-ticaret tüketicilerinin sürdürülebilirlik duyarlılığı yeşil teslimat tercihlerine de yansıyor. Tüketicilerin yüzde 76'sı yeşil teslimat için daha fazla ödeme yapabileceğini ifade ediyor.

Tüketiciler sürdürülebilirlik farkındalıklarını ambalaj tercihlerinde de gösteriyor. Avrupa'daki e-ticaret kullanıcılarının yüzde 47'si sürdürülebilir/geri dönüştürülebilir ambalajlar için daha fazla ödeme yapabileceğini söylüyor.

Kullanıcı yorumları satın alma kararında etkili oluyor

Tüketici yorumları e-ticaret alışverişinde satın alma tercihlerini belirleyen unsurların başında geliyor. Online alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 98'i yorumların satın alma kararında etkili olduğunu söylüyor. Bu konuda duyarlılığı olan ülkeler arasında dünya genelinde Brezilya, Avrupa'da ise Türkiye öne çıkıyor.