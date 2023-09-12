Onu avlayana 675 bin TL verilecek

DKMP'nin '1 Nisan 2023-31 Mart 2024 Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Kararı' yayımlandı. Karara göre Bilecik, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Ankara, Bolu ve Kastamonu'da 57 kızılgeyik, Artvin, Rize, Bingöl ve Erzincan'da 17 çengel boynuzlu dağ keçisi, Düzce, Bartın ve Giresun'da 17 karaca, Karaman'da 1 Anadolu yaban koyunu ve ülke genelindeki farklı sahalarda 225 yaban keçisinin avlanmasına izin verildi. 4 Eylül'de başlayan yaban hayvanlarını avlama süresi 31 Mart 2024'e kadar sürecek. Başta yaş olmak üzere belirli kurallar çerçevesinde avlanacak hayvanlardan Anadolu yaban koyunu, kızılgeyik, yaban keçisi ve karacanın erkek, çengel boynuzlu dağ keçesinin dişi ve erkek bireyleri avlanacak.

Karaman Karadağ bölgesinde avlanacak olan Anadolu yaban koyunu için 675 bin lira ücret belirlendi. 17 çengel boynuzlu dağ keçisi için toplam 963 bin, 57 kızılgeyik için 2 milyon 336 bin, 17 karaca için 10 bin, 225 yaban keçisi için toplam 10 milyon 512 bin lira ücret belirlendi.





