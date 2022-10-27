Ordu kış turizmine hazır

Türkiye'nin denize ve havalimanına en yakın kayak merkezlerinden birine sahip Ordu'nun Kabadüz ilçesi, Çambaşı Yaylası'nda bulunan Doğa Tesisleri, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle misafirlerini ağırlıyor. Spor ve doğaseverlerin ilk tercihleri arasında yer alan bu tesis, dört mevsim en gözde lokasyonlar arasında yer alıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yaklaşan kış sezonunda yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet vermek için kayak merkezinde çalışma yapan büyükşehir belediyesi ekipleri, gerek bakımonarım gerekse çeşitli değişikliklerle tesiste konforu ve kaliteyi artırıyor.Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, konaklama için tercih edilen bungalovlara ilave olarak mevcutta bulunan konaklama alanının kapasitesini 82 yataktan 160 yatağa çıkardı. Böylelikle tesise gelen misafirlerin konaklama imkânı artırıldı.Özellikle kış sezonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan tesiste otopark alanında derin ıslah çalışmaları yapılarak otopark kapasitesi iki katına çıkarıldı. Böylece tesise gelen misafirler için park sorunu ortadan kaldırıldı. Öte yandan tesiste konaklayan acemi misafirler için 100 metre uzunluğunda baby lift yapıldı. Kayağa yeni başlayanlar için hayata geçrilen bu çalışmayla acemi kayakçılar da eğlenceli ve kolay bir eğitim imkânına kavuştu.Pistlerin kalitesini artıran ekipler rüzgâra maruz kalan bölgelere kar perdesi görevi görmesi için orman gülü dikimi gerçekleştirdi. Alt ve üst istasyon bölgelerine peyzaj çalışmaları da yapıla- rak tesise görsel estetik kazandırıldı.Tesiste kış sezonunda etkin olarak kullanılacak olan telesiyejlerin, kar ezme ve kar motorlarının bakımları yapılırken, muhtemel olaylara karşı da çeşitli eğitim tatbikatları yapıldı.Çambaşı Doğa Tesisleri, şu an için restoran ve konaklama imkânları ile hizmet veriyor. Çambaşı'na düşen karın yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte kayak merkezi de kayakseverlerin kullanımına açılmış olacak.Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışma ve tanıtım faaliyetleri sonucunda, geçtiğimiz sezonlarda çok sayıda vatandaşı ağırlayan Çambaşı Doğa Tesisi'nin bu sezon da ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri temmuz, ağustos ve eylül aylarında deniz ve sahillerden toplam 51 tonu aşkın atık topladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada yaz dönemini kapsayan 3 aylık süreçte Ordu'nun sahilinden toplam 51 ton atık temizledi. Sahillerden en çok 31 ton 315 kilogram ile ahşap malzeme toplanırken onu 10.5 ton ile plastik ve pet şişe izledi. Sahillerden ayrıca yaklaşık 3 ton konserve kutusu ve teneke, 2 tonu aşkın araç lastiği, bir ton ayakkabı, giyim ve tekstil malzemesi, bir ton cam, seramik, bir ton 185 kilogram balıkçı malzemesi, 850 kilogram kağıt ve 126 kilogram sigara izmariti toplandı.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'yu ticari değeri yüksek olan tıbbi, aromatik ve tropikal bitkilerin cazibe merkezi haline getirmek ve üreticilere yeni bir saha oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar başarılı sonuçlar veriyor. Düşük maliyetli ve yüksek gelir kaynağı haline gelen tropikal meyve yetiştiriciliği Karadeniz Bölgesi'nde günümüzde kivi, fındık ve çay kadar önemli ürünler haline geliyor. Ordu'da meyve çeşitliliğinin artırılmasının yanı sıra düşük maliyetle bu ürünlerin üretiminin yapılarak yüksek kazanç elde etmenin mümkün olduğunu göstermek amacıyla başlatılan çalışmalar sonuç verdi. 2022 yılı itibarıyla mango, ejder meyvesi, papaya, armut guava, çilek guava ve kumkuat çeşitlerinden üretimin ilk yılında meyve elde edildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede hedeflerinin kendi kendine yeten ve sınırlarını aşan bir Ordu olduğunu belirtti. Mango, guava ve papaya gibi ürünlerin Ordu'dan tüm Türkiye'ye yayılarak daha fazla adını duyuracak ürünler haline geleceğini söyleyen Başkan Güler, "Mango, guava ve papaya meyvesinin denemelerinden olumlu sonuçlar aldık" diye konuştu.