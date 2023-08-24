Ordu Şehir Hastanesi hızla yükseliyor

"ALACAĞIMIZ CİHAZLARLA KANSER HASTALARININ TEDAVİLERİNİ BURADA YAPACAĞIZ"

Hastanenin 2024 yılı içerisinde açılacağını kaydeden Tüzün, bu hedef doğrultusunda tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Tüzün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda en büyük sevk nedenlerimizin başında yatak yetersizliği geliyor. İnşallah Ordu Şehir Hastanesi ile birlikte il dışına sevkleri önlemiş olacağız. Ordu'da şu anda radyasyon onkolojimiz yok. Alacağımız cihazlarla kanser hastalarının tedavilerini burada yapacağız. Bu da il dışına sevkleri oldukça azaltmış olacak."

Hastaneye farklı branşlarda yeni hekimlerin geleceğini kaydeden Tüzün, randevu, yatak ve tedavi sorunlarının tümünün üstesinden gelen merkezi, Ordu ve bölgenin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Tüzün, buranın afiliye hastane (üniversite ile işbirliği yapan hastane) olacağını belirterek, "Afiliye hastane olduğu için tıp öğrencileri burada daha iyi eğitim alacak. Ordu Şehir Hastanesi öğrencilerimize, akademisyen ve asistanlarımıza büyük kolaylık sağlayacak. Hepsi daha konforlu ve huzurlu bir ortamda çalışmış olacak." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın riyaseti, Sağlık Bakanımız, Sağlık Yatırımları Genel Müdürümüz, Valimiz ve milletvekillerimiz sayesinde burası yapılmaktadır. Hepsinin çok büyük desteğini almaktayız." ifadesini kullanan Tüzün, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.