Ordu’da fındık zurufundan hayvan yemi üretildi

Hayvan yemini belediye önünde tanıtan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık kapsülünden kaba hayvan yemi üretimi çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Çoğu zaman çöpe atılan fındık kapsülünü ekonomiye kazandırmak istediklerini belirten Güler, şöyle devam etti:

"Kendi bünyemizde tasarlanan makine ile kapsüller öğütülmeye başlandı. Makinede öğütülen kurutulmuş fındık kapsülü diğer yemler ile karıştırılarak hayvanlara verildi ve çalışmalar olumlu sonuçlandı. Hem gıda değeri hem de kalite açısından önemli bir ürün elde etmiş olduk. Bunu Türkiye'de, özellikle fındık üretimi yapan bölgelerde yem olarak kullanabileceğiz. Daha önceden büyük ölçüde israf edilen veya daha değişik amaçlar için kullanılan fındık kapsülünü yem olarak kullanma imkanını sağlıyoruz."

Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORYAZ (Ordu Yazılım) şirketini bu çalışmaya dahil ederek kendi tasarımlarıyla kapsül öğütme makinesi ürettiklerini anlatan Güler, "Belediyemizin iştiraki şirketimiz hem yazılım hem de mekanik üretim konusunda önemli adımlar atıyor. Bu makine de kendi dizaynımız." ifadesini kullandı.

Güler, üretilen hayvan yeminin kent ekonomisine ciddi katkı sağlamasını beklediklerini vurguladı.