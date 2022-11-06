Ordulu fındık üreticilerine büyük kolaylık!

ÜRETİCİ 1 DAKİKADA ÇKS YENİLEMESİ YAPILABİLİYOR

Şu anki uygulama ile artık ÇKS güncellemesi çok daha kolay şekilde yapılabildiğini aktaran Yılmaz, "Üreticilerimiz e-Devlet üzerinden girmek suretiyle oturduğu yerden 1 dakika gibi çok kısa bir zaman içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar." diye konuştu.

Yılmaz, daha önceki süreçte üreticinin evrak temin etmesi ve bu evrakları ilgili yerlere giderek onaylatma süresinin en az iki günü bulabildiğini ifade etti.

Üreticilerin işlemlerini teknolojiyi kullanarak yapabilmesinin avantajlarını yaşamaya başladığının altını çizen Yılmaz, "Şimdi üreticilerimiz evrak peşinde harcadığı bu zamanını, bahçesinde çalışarak geçiriyor. Böylece fındık üreticisi bahçesinin bakımına daha fazla zaman ayırmış oluyor." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, daha önceki sistemin üreticiye ayrı bir maliyet getirdiğinin, e-Devlet sayesinde üreticinin bu yükten de kurtulduğunun altını çizdi.

İl dışında ikamet eden üreticilere de bu sistemin oldukça kolaylık sağladığını vurgulayan Yılmaz, "Bazı üreticilerimiz il dışında olduğu zaman ÇKS başvuru dönemlerini kaçırabiliyordu. Ya da başvuru ücretini yatırmak için başkasına vekalet verip ona da ücret ödemek zorunda kalabiliyordu ama bu uygulama ile birlikte il dışında yaşayan üreticilerimizin tamamı bu gibi sorunlardan kurtulmuş oluyor." dedi.

Ordu genelinde şu ana kadar 46 bin civarında çiftçilerin ÇKS kaydı yaptığını söyleyen Yılmaz, bunun 23 bininin e-Devlet üzerinden yapıldığı bilgisini de verdi.

Yılmaz, bu uygulamayı hayata geçirerek çiftçiye kolaylık sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye üreticiler adına teşekkürlerini sundu.