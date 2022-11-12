Organik arıcılığın desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için şartlar, başvuru yöntemi, başvuru ve ödeme süreleri gibi konular düzenlendi.

Buna göre, organik arıcılık yapan yetiştiricilerin, kovan tespitlerini en geç 30 Aralık'a kadar yaptırması gerekiyor.

Destekleme ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 15 lira destek ödemesi yapılacak.

Tebliğ, 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girerken, 30 Aralık 2021 tarihli aynı başlıklı tebliğ yürürlükten kaldırıldı.