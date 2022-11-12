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Giriş Tarihi: 12.11.2022 09:51

Organik arıcılığın desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi

AA
Organik arıcılığın desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi

Organik arı ürünleri üreticiliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla sağlanan desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için şartlar, başvuru yöntemi, başvuru ve ödeme süreleri gibi konular düzenlendi.

Buna göre, organik arıcılık yapan yetiştiricilerin, kovan tespitlerini en geç 30 Aralık'a kadar yaptırması gerekiyor.

Destekleme ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 15 lira destek ödemesi yapılacak.

Tebliğ, 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girerken, 30 Aralık 2021 tarihli aynı başlıklı tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

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Organik arıcılığın desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi
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