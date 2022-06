Organize sanayi bölgelerinde yer kalmadı

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun Çanakkale'ye yatırım anlamında ilgiyi zirveye çıkardığını söyleyen Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, 5 yıl öncesine kadar OSB'lerin yatırımcılardan ilgili görmediğini yüzde 50 dolulukla faaliyetini sürdürdüğünü anlattı. Son beş yıldır yatırımların tamamlandığını söyleyen Semizoğlu, "Şu anda yatırım yapılacak parselimiz yok" diye konuştu. SABAH Gazetesi tarafından 19'uncusu düzenlenen İl Buluşmaları'nda şehrin ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Semizoğlu, ulaşım imkanlarının ciddi anlamda kolaylaşmasıyla yatırımcıların yönünü Çanakkale'ye döndüğünü söyledi. Artan yatırım taleplerini karşılamak için 52 parsel olarak planlanan Ezine Gıda OSB'nin tüzel kişiliğini kısa sürede aldığını anlatan Semizoğlu, "Şu anda orada da yatırım yapılabilecek parselimiz kalmadı. Burası bir gıda merkezi olacak. İzmir, İstanbul'a yakın çok cazip bir lokasyon olacak" diye konuştu. Sadece yerli yatırımcıların değil yabancıların da şehirde yatırım arayışına girdiklerini söyleyen Semizoğlu, şunları kaydetti: "Hollandalı bir şirket orkide üretmek için şehirde yatırım kararı aldı. Şu anda yatırımcı ilgilisi hayli yüksek. Ancak onlara talep ettikleri oranda yer verme konusunda sıkıntı çekiyoruz. Köprünün il sanayisinin gelişmesine ve cazibesinin artmasına büyük katkısı olduğunu söylemek mümkün." Öte yandan Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nin de şubat ayında Belçika merkezli Microflor Biyoteknoloji ve Tarım A.Ş. ile arsa tahsis sözleşmesi imzaladığı öğrenildi.Semizoğlu, köprünün Çanakkale'yi her yere çok yakın olduğu halde ulaşım probleminden dolayı ilgi görmeyen bir şehir olmaktan kurtardığını anlattı. Vaktiyle feribot kuyruklarının hem turizm hem de sanayi anlamında Çanakkale'ye büyük kayıplar verdiğini anlatan Semizoğlu, şöyle devam etti: "Çanakkale gibi verimli topraklara sahip şehrimizde üretilen ürünler yaşanan nakliye sıkıntısı nedeniyle bozuluyordu. Artık nakliye araçları sebze ve meyvelerimizin yanı sıra bölgede üretilen et ve süt ürünlerini hızla nakliye etme imkânına kavuşacak." Semizoğlu, Çanakkale'nin Türkiye'nin yanı sıra Avrupa için de önemli bir lojistik üssü olacağını anlattı.ÇANAKKALE Ticaret Borsası Başkanı S. Kaya Üzen, Ezine Gıda İhtisas OSB'sinin şehrin en önemli vizyon projesi olduğunu belirterek, "Bu projeyle gıda ürünleri üretiminde faaliyet gösteren işletmelerimiz kümelenme modeli oluşturarak, marka değerlerini artırarak AB ile rekabet edebilecek standartlara ulaşacaklar. Şu anda OSB'de satılan parsel sayısı yüzde 97" dedi. Üzen, 2.400 dekar üzerine kurulacak, 48 sera parselinin bulunacağı, kapalı sera alanının 1.070 dekar olduğu Ayvacık Tarıma Dayalı İhtisas Seracılık OSB'siyle 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.Kaya Üzen, "Burada yıllık 60 bin ton domates üretilecek. 750 milyon liranın üzerinde yatırım yapılacak. Bu projeyle Çanakkale kısa sürede sera üssüne dönüşecek, şehrin tarım potansiyeli artacak" diye konuştu. Üzen, Ezine peynirinin ihtiyacı olan küçükbaş hayvan sütünün temini için küçükbaş OSB'si kurulması gerektiğini belirterek, şunları anlattı: "Çanakkale'de aralarında Ezine Peyniri, Bayramiç Elması, Yenice Kırmızı Biberi, Lapseki Şeftalisi gibi birçok ürün marka oldu. Gelibolu Sardalyesi, Gökçeada Kekik Balı, Gökçeada Keçisi ile ilgili başvuru aşamasındayız. Çanakkale Domatesi ve Kalkım Çiçeği için başvurular yapıldı. Bayramiç Beyazımız Türkiye'nin Avrupa'daki yedinci tescilli ürünü. Hedefimiz Coğrafi İşaretli Ezine Peynirimizi AB Coğrafi İşaret Belgesi'nin alınması ile bir dünya markası haline getirmek."Türk tarihinde destanların yazıldığı kenttir Çanakkale... Tarihimize altın harflerle yazdığımız ve vatan toprağını korumak için yüz binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz yerdir... Zaten gezdiğinizde bu tarihi iliklerinize kadar yaşarsınız... Biz de geçen hafta SABAH Yazarları olarak Çanakkale'deydik. Sadece şehrin tarihini değil, ekonomisini, turizmini, tarımını inceledik. Çanakkale her alanda büyük yatırımları kendine çekmeye başlamış durumda... Marmara Bölgesi'ni çepeçevre kuşatan ve Ege Bölgesi'yle birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü, Malkara-Çanakkale Otoyolu projesi, Çanakkale'yi yatırımcılar açısından cazibe noktasına getirmiş... Gördüğüm fotoğraf şu; Çanakkale artık bir şehirden çok, sunduğu imkânlarla marka kent unvanına sahip olmayı çoktan hak ediyor.Her insanın soy kütüğünün bulunduğu, ata topraklarına özel bir gönül bağı olduğunu düşünürüm. Ancak bunun istisnası olan tek şehir Çanakkale'dir. Çünkü hepimizin gencecik ataları orada koyun koyuna yatmaktadır. Bu nedenle şehre her gittiğimde içimi garip bir hüzün kaplar. Son gittiğimde ise her seferinde yaşadığım bu duyguya gurur eklendi. İnşaatı devam ederken kedi yolunda yürüme şansı bulduğum 1915 Çanakkale Köprüsü'nü birkaç dakikada geçmek ve hemen şehre ulaşmak gerçekten çok heyecan vericiydi. Çanakkale'nin İstanbul ve Avrupa'ya bu kadar yaklaşması şehrin ekonomisine adeta doping etkisi yapmış. OSB'lerde tek bir boş parsel kalmayınca yenileri gündeme gelmiş. Hemen her sektörden ciddi yatırım talebi var. Belli ki önümüzdeki günlerde bir ekonomi gazetecisi olarak yolum daha çok düşecek Çanakkale'ye...Çanakkale, güzelliğini sadece sahip olduğu derin tarih ve kültürden değil aynı zamanda, binlerce yıldır süregelen ve korunan yöresel lezzetlerinden alıyormuş meğerse. Çanakkale, Anadolu'yla, Avrupa'ya ve Akdeniz'le Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden birisi. Bu özelliği nedeniyle her anlamda oldukça zengin. Tarımsal üretimin ticaret ve el sanatlarının öne çıktığı Çanakkale'de toplumsal yaşamın da buna göre biçimlendiğini gözlemledim. Ezine peynirinin ana vatanı Ezine'de küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi ile orijinal ezine peynirine her ilden ulaşmak daha mümkün olacaktır.Mavinin en güzel tonlarını barındıran sahil şeridi, tarihi mirası, oksijen deposu yeşilliği, arkeoloji olarak değeri, gastronomi rotalarıyla tam bir her ziyaret edene farklı bir seçenek sunuyor. Ama benim en ilgimi çeken iki konu oldu, biri çok yakın bir zamanda başlatılacak tarihi dalışlar... Bu dalışlar sayesinde, su altına hayran sporcular, tarihin gizemini de keşfetme şansı bulacak. Diğeri ise Truva Müzesi'nde bize uzun uzun anlatılan Şafvet Paşa'nın hikayesiydi. Bu Osmanlı'nın arkeolojik değerlerine sahip çıkamadığı efsanesini yerle bir edecek bir detay...Vaktiyle 'geçilemeyişi' varlığımızın ana sebeplerinden birisi olan Çanakkale Boğazı'na yapılan Köprü'nün ne kadar büyük bir hizmet olduğunu anlatmak gereksiz. Yörede biraz dolaşmak bunu anlamaya kafi. Çanakkale'nin her yöresinde ciddi bir heyecan gözledik. Milletvekilleri Bülent Turan, Jülide İskenderoğlu, Vali İlhami Aktaş ve ekibi gibi, STK mensupları da gıda ve turizmde zaten başa güreşen Çanakkale'nin ciddi sıçramalar yapacağı kanaatinde. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bölgede düzenlemeler yaparken,oğazda batıkların bulunduğu mahalleri de dalış sporu için hazırlamış. Zaten yaşayan bir tarih olan Çanakkale, 2018'de açılan Troya Müzesi ile batılı turistler için bir cazibe merkezi. Çanakkale adını, köprü sonrası daha fazla duymaya başlayacağız...Asya ile Avrupa'yı 5'inci kez birbirine bağlayan "1915 Çanakkale Köprüsü" bir madalyon gibi ışıldıyor. Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin ticaret hacmini de artıracaktır. Neden mi? Bana ait bir hikâye ile anlatacağım. Yıl: 1982. Karşıyaka Voleybol takımıyla Selanik'ten dönüyoruz. İpsala gümrük kapısından çıktıktan sonra fırtınaya yakalandık. Yılın 270 gününü poyraz rüzgarlarına teslim olarak geçiren Çanankale'de denizdeki fırtına izin vermediği için Gelibolu'dan Lapseki'ye araba vapuruyla geçmek için tam 18 saat bekledik. Fırtınalara göre testleri yapılarak inşa edilen köprü tüm sorunları ortadan kaldıracak. Bu arada, Troya müzesine hayran kaldım. Kazılarda bulunan ve tarih kokan eserleri görmek gerekir. Özellikle şehitlik, kilitbayır kalesi, Mehmet Akif Ersoy'un evi ve sualtı dalış noktaları gezilmelidir.Bu soruyu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinin atıldığı 18 Mart 2017'den bu yana CHP medyasında ve sosyal medyadaki bazı uzantılarında sık sık duyarsınız. Köprünün bölge ekonomisine olağanüstü bir katkısı olmuş. OSB'lerde şimdi insanlar yer bulmak için yarışıyor. Köprü olmasa bölgedeki bu değişim nasıl sağlanabilirdi? Dahası, bu projelerde tercübe kazanan Türk mühendisler, "artık benzer projeleri tek başımıza yapabiliriz" diyorlar. Bu özgüven çok önemli. Dünya görüşünüz ne olursa olsun Çanakkale'ye gidin ve muhteşem dönüşüme şahit olun. "Çanakkale Köprüsü'ne gerek var mıydı" sorusuna cevap bulacaksınız..2005'te askerliğimi yaptığım yerdi Çanakkale. Öncesinde okulla, sonrasında bireysel olarak defalarca gittiğimde hep aynı duyguyla ayrıldım şehirden: Tam yaşanılacak şehir... Havası, bereketli toprakları, eşsiz sahilleri, zeytini, zeytinyağı, Ezine peyniri, domatesi gibi marka lezzetleri, tarihi ve kültürü ile ülkemizin en kuzeyinden parlayan bir güneş gibi Çanakkale... Bu güzelliğe bir de inci gibi bir köprü eklenince gidip gelmesi daha kolay bir hal aldı. Bir tarafta gurur abidesi köprü diğer tarafta şehitlik abidesi... Geçmişle geleceğin buluşma noktası gibi...