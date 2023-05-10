Orhaneli-Bursa arası 3 dakikaya iniyor! Tünel için tarih verildi

'YILLIK 14 MİLYON LİRALIK TASARRUF SAĞLANACAK'

Yıl sonunda hattın devreye alınmasıyla, yıllık yaklaşık 14 milyon liralık tasarruf sağlanacağına dikkat çeken Varank, "Dağ bölgesi, hem burada oluşturduğu ekosistemiyle, ekonomik aktiviteleriyle önemli hem de Bursalı hemşehrilerimizin de çok sık ziyaret ettiği bir bölge. Bu tünelin yapılması, devamında planladığımız diğer yatırımların hayata geçmesiyle burada vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Bursa'yı beraberce inşa edeceğiz. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işin takipçisi olacağız. İnşallah 2023 yılı sonunda Doğancı Barajı Tüneli'nin de açılışını yapıp kullanmaya başlayacağız. Kütahya ve Balıkesir aksında, Orhaneli'ni Bursa'ya bağlayan yolda yer alan Doğancı Barajı Tüneli, 2 bin 36 metre uzunluğunda. Doğancı Barajı'nın yolu daraltması üzerine başlatılan baraj projesi, bölgenin kronik bir sorununu çözüme kavuşturacak. Tünelin açılmasıyla birlikte ulaşım süresi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek. Hattın devreye alınmasıyla yıllık yaklaşık 14 milyon liralık tasarruf sağlanacak" diye konuştu.