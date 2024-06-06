Orka Avrupa’nın podyumuna çıktı

Damat Tween ve D'S damat markalarıyla globalleşme yolunda önemli adımlar atan Orka Holding, Avrupa'nın podyumu olarak görülen İtalya'nın Bologna şehrinde Avrupa Genel Merkezi'ni açtı. Eş zamanlı olarak Avrupa'ya yönelik e-ticaretin yönetileceği lojistik merkezini de hizmete alan grup, toplam ciroda yüzde 45 olan ihracat payını bir yıl içinde yüzde 55'e çıkarmayı hedefliyor. Açılış töreninde konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "İtalya sıradan bir ülke değil, dünya modasının kalbi, Avrupa'nın podyumu. Orka Global ile Avrupa'ya daha kolay ulaşacağız. Lojistik merkezimiz de Avrupa'da e-ticaretimizin kalesi olacak" ifadelerini kullandı.İtalya'daki yatırım için dünyanın dört bir yanından gelen moda perakendesi gruplarının toptan alım yaptığı Bologna'da karar kıldıklarını vurgulayan Orakçıoğlu "Orka Global'de yaklaşık 100 kişiyi istihdam ediyoruz. Burada şu an tüm dünyadan gelen alım grupları için Damat Tween ve D'S damat markalarımızın 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu sergiliyoruz. Yine Bolonya'da eş zamanlı açılan 2 bin 500 metrekare büyüklüğündeki Avrupa Lojistik Merkezimizde ilk etapta 50 kişi çalışıyor. İtalya'ya son bir buçuk yılda yaklaşık olarak 1.5 milyon euro yatırım yaptık. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde mağazalar hariç yaklaşık 5 milyon euro yatırımımız daha olacak" diye konuştu.Geçen yıl dolar bazında yüzde 35 büyüyerek 6.5 milyar TL'lik ciroya ulaştıklarını anlatan Orakçıoğlu, bu yıl 10 milyar TL hedeflediklerini kaydetti. Orakçıoğlu, "Ciromuzda ihracatın payı ise yüzde 45. Yurtdışı yatırımlarımız ve bu merkezin de etkisiyle ciromuzdaki ihracatın payını bir yıl içinde yüzde 55'e taşımayı hedefliyoruz" dedi.Orakçıoğlu, yurtdışı büyüme planlarını ise şöyle anlattı: "82 ülkede 400'ü aşkın mağazamız var. Global büyümemizi İtalya başta olmak üzere kıta Avrupası, İngiltere, Afrika, ABD, Türk Cumhuriyetleri ve Uzak Doğu odaklı hayata geçireceğiz. Bu ay Bologna'da üçüncü mağazamızı açıyoruz. Dubai ve Rusya gibi stratejik pazarlarda da faaliyetimiz sürüyor. Dubai'de altı mağazaya ulaştık. Güney Amerika ve Hong Kong özellikle ilgimizi çekiyor. Yine bu yıl en büyük atılımı ihracat tarafında MENA Bölgesinde yaptık. Azerbeycan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, BAE'ye ihracatımız hızla artarak sürüyor."TÜRKİYE'DE yatırımlarının da aralıksız devam ettiğinin bilgisini veren Orakçıoğlu, Giresun'da üçüncü fabrikayı açacaklarını kaydetti. Orakçıoğlu, "250 milyon TL'lik yatırım yaptığımız bu fabrikayı bu yıl içinde açmayı planlıyoruz. Yapay zekanın kullanılacağı bu fabrikada, seri üretim olan bir ürün terzi usulü kesimlerle kişinin bedenine göre üretilecek" dedi. Giresun'da hali hazırda iki fabrika bulunduğunu ve bunlarda 950 kişinin çalıştığını anlatan Orakçıoğlu, "Yeni fabrikamızda 450 kişiyi istihdam edeceğiz. Toplam grup çalışan sayımız ise 3 bin" ifadelerini kullandı.