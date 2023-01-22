Orka yurtdışında büyümeye devam edecek

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, dünya erkek giyim modasında söz sahibi olan Damat, Tween ve D'S damat markalarıyla 2023 yılında Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümüne yakışır ölçüde bir performans hedeflediklerini söyledi. Orakçıoğlu, "Bu yıl da yeniliklerle erkek modasında hayata konfor katmaya devam edeceğiz. Dünya çapında beş kıtada yer aldığımız ülke sayısını artırmayı ve buna paralel e-ticaret açısından da çok daha etkili bir büyüme grafiği sergilemeyi hedefliyoruz. Yurtdışında 23 yeni mağaza açarak toplam sayıyı 223'e çıkarmak yeni yıl planlarımız arasında yer alıyor" dedi.Türkiye'nin, geçmişte pek çok kez tanık olunduğu üzere, küresel ve ulusal çapta yaşanan çok sayıdaki dayanıklılık testinden geçmeyi başarmış bir ülke olduğuna dikkat çeken Orakçıoğlu, şöyle devam etti: "Son örneğini küresel açıdan adeta kaotik bir yıl olan 2022'de de yaşadık. Her ne kadar üçüncü çeyrek verileri büyümede yavaşlamayı işaret etse de Türkiye'nin 2022 yılını Orta Vadeli Program tahminiyle uyumlu olarak yüzde 5 ila 5.5 civarında bir büyüme ile kapatması bekleniyor. Öncü göstergeler, büyümenin yavaşlamasında dış talep öncülüğünü gösteriyor. Buna rağmen iç talebin gücünü koruması, hane halkı ve devletin tüketim harcamalarında dinamik seyrin sürmesiyse madalyonun umut verici tarafı. Bu noktada yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'nde belirlenen hedeflere uygun şekilde, ülkemiz ekonomisinde enflasyon başta olmak üzere yaşamsal önemdeki bazı kırılganlıklara yönelik yapısal adımlara kararlılıkla devam edilmesi büyük önem taşıyor. Bu sayede küresel resesyon riskine karşı düşük oranda da olsa ülkemizin sürdürülebilir büyümesine devam edeceğimize inanıyorum."Moda perakendesinde hem pazar hem de ürün çeşitlendiren konumlarıyla, küresel rekabette söz sahibi olmaya devam etmek içinA r-Ge, tasarım, inovasyon, markalaşma, ekolojik ve çevre dostu üretim konularındaki yatırımlarına ara vermeden devam etmeyi planladıklarını ifade eden Orakçıoğlu, "Halen Avrupa'nın en yüksek teknoloji ile donatılan ve sürdürülebilirlki odaklı faaliyet gösteren üretim tesislerinden birine sahibiz. Giresun'da yer alan ve yenilenebilir kaynak kullanımı açısından güneş enerjisini de devreye aldığımzı tesislerimizde, 2023 yılında yüzde 50 kapasite artırımı planlıyoruz. Sürdürülebilir moda felsefemiz doğrultusunda da 2025 yılında koleksiyonlarımızın yüzde 90'ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz. 2023 yılında ayrıca 2 bin 831 olan çalışan sayımızda ilave yüzde 15 oranında istihdam yaratmayı hedefliyoruz" dedi.