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Giriş Tarihi: 5.1.2023 12:48

ORKÖY desteği yüzde 129 artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "ORKÖY desteğini yüzde 126 oranında artırdık. Orman köylülerimizi desteklemeye ve yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.

ORKÖY desteği yüzde 129 artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ORKÖY desteğinin yüzde 126 oranında artırıldığını 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu.

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "ORKÖY desteğini yüzde 126 oranında artırdık. Orman köylülerimizi desteklemeye ve yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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ORKÖY desteği yüzde 129 artırıldı
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