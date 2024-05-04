"Orman Benim" kampanyasında 313 ton atık toplandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Muğla'da başlatılan "Orman Benim" kampanyası Türkiye'nin her ilinden yoğun ilgi gördü.

Yurt genelinde valilikler ve orman bölge müdürlükleri tarafından önceden belirlenen adreslere katılımcıların kimi 3 yaşında çocuğuyla kimi de torunuyla geldi.

Özellikle orman içindeki yollarda gerçekleşen çöp toplama işleminde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de örtü altı temizliği yaptı.

Etkinlik, hava muhalefeti nedeniyle sadece 4 ilde gerçekleştirilemedi.