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Giriş Tarihi: 24.12.2022 11:55 Son Güncelleme: 24.12.2022 11:56

Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, 249 sözleşmeli orman mühendisi istihdam edecek.

AA
Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak

Orman Genel Müdürlüğünün mühendis alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sözlü ve uygulamalı sınavla, sözleşmeli personel pozisyonunda 249 orman mühendisi alınacak.

2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış ve yükseköğrenim kurumlarının orman mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olmuş adaylar başvuruda bulunabilecek.

Adaylar 15-25 Ocak 2023 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecekler. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların isimleri, sınav tarihi ve saati www.ogm.gov.tr adresinden duyurulacak.

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Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak
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