Orman içi sulara 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalık salındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman içi sularda doğal olarak bulunan yerel alabalık popülasyonun sürdürülebilirliği ve gen kaynaklarının korunması için çalıştıklarını belirterek, bu amaçla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce 2023 yılında 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalığın orman içi derelere salındığını ifade etti. Yumaklı, "Alabalıklar, bırakıldığı doğal habitatına yerleşimi, sürdürülebilirliği, adaptasyonu, renklenmesi, beslenmesi, büyüme periyodları ve damızlık boya ulaşan bireylerin yumurta performansı, yumurta çapı gibi konuların izlenmesi maksadıyla markalanarak izleniyor" dedi. Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, DKMP Genel Müdürlüğü istasyonlarında, Türkiye'de doğal olarak bulunan kırmızı benekli alabalık türünden her yıl milyonlarca üretildiğini ve orman içi sulara bırakıldığını bildirdi. Orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu ve gen kaynaklarının korunması için Genel Müdürlükçe projeler yürütüldüğünü ifade eden Yumaklı, "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Trabzon Altındere, Mersin Çamlıyayla ve Bolu Abant Üretme istasyonlarında alabalık üretildiğini belirtti.