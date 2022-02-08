Orman köylüsüne 765 milyon lira





81 BİN ORMAN KÖYLÜSÜNE 765 MİLYON TL DESTEK



Bakanlık, ORKÖY desteklerinden son iki yılda 12 bin 893 aile yararlanırken, bu yıl ise 11 bin 100 aile desteklenecek. ORKÖY destekleriyle son iki yılda 156 bin 769 kişinin istihdam edilmesi sağlanırken, bu yıl ise 81 bin 974 kişi istihdam edilecek. ORKÖY Projesi kapsamında bu yıl sonuna kadar 765 milyon 85 bin lira destek verilecek.