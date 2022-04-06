Orman ürünlerinden ekonomiye 8 milyar lira gelir sağlandı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, odun dışı ürünlerdeki hedeflerini ve yanan orman alanların nasıl yeşillendirildiğini anlattı. Karacabey'in açıklamaları şöyle:

EKONOMİYE 8 MİLYAR LİRA: Bu yıl 1 milyon 50 ton odun dışı orman ürünü üretimi gerçekleştirilecek olup, yılsonunda ise orman köylümüze katkısının 1 milyar lira olması hedefleniyor. 2021 yılında odun dışı orman ürünlerinin ülke ekonomisine katkısı 7 milyar lira olarak gerçekleştirilmiştir. Bu sene ise odun dışı orman ürünlerinin ülke ekonomisine katkısının 8 milyar lira olması hedefleniyor.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER MERKEZİ KURULDU: Odun dışı orman ürünlerinin ülke ekonomisine katkısını artırmak, bu alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yol gösterici bir rehber olması maksadıyla, TAB çalıştayları ve uluslararası TAB konferansı yapılarak kamuoyu ile paylaşıldı. Ayrıca, Afyonkarahisar ilimizde, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi kurularak, bu alanda AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yapıldı. Yine Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezimiz ile Afyon Kocatepe Üniversitesi arasında yapılan protokol ile bilim insanlarının TAB bitkileri ve ürünleri üzerine yapacakları çalışmalarına destek sağlandı.

GÜNEŞ ENERJİSİ ARTTI: Köylülerimizin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjilerini kendilerinin üretmesi için son yıllarda destek kapsamına alınan 'Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi' sayesinde köylülerimiz elektrik faturası ödeme derdinden kurtuldu. Ortalama aylık 150-175 lira fatura ödeyen orman köylüsü ya hiç ödeme yapmamakta ya da 15-20 lira gibi küçük rakamlar ödemektedir.

MANTAR ORMANI TESİS EDİLECEK: 2022-2026 yıllarını kapsayan iki adet mantar türünde Eylem Planı hazırlandı. Son 6 yılda kamu ve özel sektör eliyle trüf bahçeleri tesis ediliyor ve elde edilen ürünlerin ihraç edilmesiyle ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Trüf Mantarı Eylem Planı kapsamında, 2022 yılı içerisinde 22 hektar alanda yapay trüf mantarı ormanı tesis edilecek. Eylem planı sonunda ise toplamda 98 ha alanda yapay trüf mantarı ormanı oluşturulmuş olacak. Toplamda 425 ton üretim yapılarak orman köylümüze 170 milyon lira, ülke ekonomisine ise 1 milyar 530 milyon lira katkı sağlanması planlanıyor.

SEDİR MANTARDAN 550 MİLYON LİRA GETİRİ: Sedir Mantarı, Tıbbi ve Aromatik potansiyeli yüksek olan Sedir Mantarı ülkemizde doğal olarak yetişiyor. Eylem Planı kapsamında 2022 yılı içerisinde 310 ton üretim yapılarak orman köylümüze 11,8 milyon lira, ülke ekonomisine ise 59,4 milyon lira katkı sağlayacak. Eylem Planı sonunda ise, 2 bin 500 ton üretim yapılmış olacak, orman köylüsüne 110 milyon lira, ülke ekonomisine ise 550 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor.

YANGINA DİRENÇLİ ORMANLAR TESİS EDİLİYOR: Ağırlıklı olarak kızılçam kullanılarak tesis edilecek çalışmalar, "Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına dirençli Ormanlar Tesisi Projesi" kısaca YARDOP olarak ifade ettiğimiz tamim göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor. Bu proje kapsamında yangına dirençli ağaç, ağaççık ve çalı türlerinin yanında, kızılçam ile küçük gruplar halinde karışıma girebilecek, farklı yanma karakteristiklerine sahip yerel, yapraklı ya da ibreli türlerde kullanılıyor. Yangından zarar görmüş yeniden tesise konu orman alanlarında, mevcut yol, yangın emniyet yol ve şeritleri ile ihtiyaç halinde yapılacak ulaşım tesislerinin her iki tarafında tesis edilecek Yangın Müdahale Tesislerinde kullanılacak türler ormana doğru sıralandığında sırasıyla kısa boylu, sonra uzun boylu, güç yanan otsu ve odunsu bitkilerle (kekik, katır tırnağı, frenk inciri, zakkum, menengiç, harnup, akasya, incir, dut, ceviz, dişbudak, vb.) oluşturulan 20-30 metrelik bir zon ve devamında en az 10-15 sıra (20-30 metre) sık ve çapraz dikilmiş serviden oluşturuluyor.