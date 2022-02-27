“Orman varlığımızı artırıyoruz”

Orman varlığının önemine dikkat çeken Sakarya
Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Orman Bölge Müdürlüğü
çalışmaları kapsamında 2 milyon fidan üretildiğini ve geçtiğimiz yıl 22 türde 13 bin hektar alanda çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti. Polat, "Ormanların hukuken güvence altına alınması, başta yangınlar ve zararlılar olmak üzere çeşitli faktörlere karşı etkin şekilde korunması, çok maksatlı ve verimli şekilde yönetilmesi, endüstriyel ve toprak muhafaza maksatlı ağaçlandırmalarının yapılması gibi konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
2 MİLYON FİDAN
Fidan üretimi ve ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çeken Polat, "Bu kapsamda 2021 yılında Bölge Müdürlüğümüzce bin 476 hektar alanda ağaçlandırma çalışması, 22 bin hektar alanda ise silvikültür bakımları yapıldı. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıklarda, 2021 yılında toplam 2 milyon 50 bin adet fidan üretildi. Bunun 1 milyonu Kocaeli
'de, 1 milyon 50 bini ise Sakarya'da üretildi. Sakarya ve Kocaeli illerimizde birer ton olmak üzere toplamada 2 ton tohum toplandı. Sakarya ve Kocaeli illerimiz toplamda 345 bin adet bedelsiz fidan dağımı yapıldı" diye konuştu.
2.6 MİLYON TL HİBE
Hibe ve kredilerin bu yıl daha fazla kişiye ulaşacağını söyleyen Polat, "2021 yılında Orköy faaliyetlerimiz kapsamında; 419 aileye ve 1 kooperatife 2 milyon 609 bin TL hibe, 10 milyon 437 bin TL faizsiz kredi olmak üzere toplamda 13 milyon 46 bin TL ödeme yapılmıştır. 2022 yılında ise; 250 aileye 13 Milyon TL ödenek tahsis edilecek bunun 10 milyon 400 bin TL kredi ve 2 milyon 600 bin TL hibe olarak kullandırılacaktır. Ormanlar dünyanın ve ülkemizin en önemli servetlerindendir. Bu servetin kıymetini bilerek hareket etmeli, elimizden geldiği kadar fidan dikmeliyiz. Daha yeşil bir dünya ve Türkiye temennisiyle, tüm orman camiamızın ve halkımızın yeşili ve doğayı korumaya davet ediyorum" dedi.