Orman yangınları için fon kuruluyor

AK Parti, yaylalardaki yerleşim sorunu ile orman alanlarındaki 80 bin taşınmazı ilgilendiren önemli bir yasa teklifi hazırlanıyor. Teklif kapsamında orman yangınları için özel bir fon da kurulacak. Önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine taşınması planlanan düzenlemeye göre, orman alanlarına yapılan turizm yatırımlarından da fona kesinti yapılacak.Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeyle, küresel ısınma nedeniyle giderek ortan orman yangıları ile mücadele için Orman Yangınları Mücadele Fonu'nun kurulması planlanıyor. Fon gelirleri, Orman Genel Müdürlüğü'nün özel mülkiyetinde yer alan taşınmazlara ait satış ve kiralama gelirleri, orman parkı işletme bedelleri, orman ürünü satış gelirleri, ormanlarda verilen izin gelirleri, Turizmi Teşvik Kanunu gereğince turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanlarına ilişkin proje toplam bedelinin yüzde 3'ü oranında alınacak ilave bedellerden, her nevi bağış ve yardımlardan oluşacak.Ormanları yakan ya da zarar verenler hükmün açıklanmasının ertelenmesi uygulamasından yararlanamayacak. Bu kişiler tutuklanıp cezaevine gönderilecek. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak maksadıyla Orman Genel Müdürlüğü Karbon Yutak Ormanları kuracak ya da kurduracak.31 Aralık 2018 tarihinden önce toplu yerleşimin bulunduğu, yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar içindeki yerler ile kullanım bütünlüğü de dikkate alınarak yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık maksadıyla yerleşim yeri olarak kullanılan ve sınırları Cumhurbaşkanı'nca belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilmek suretiyle vatandaşların tasarrufuna bırakılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılıyor. Mevcut uygulamaya göre 2011 yılından önceki yayla yerleşim alanları Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınıyor ve kiraya veriliyordu.