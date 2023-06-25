Orman yangınları için yerli çözüm

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Orman Yangını Ekip Merkezi'nde yapılan orman yangınlarıyla mücadele tatbikatına katıldı. Yumaklı, orman yangınlarına müdahale konusunda bu yıl, önceki yıllardan daha hazır olduklarını belirterek, "Hedefimiz bu yıl 10 dakika. Geçtiğimiz yıl 11 dakika ortalamayla orman yangınlarına müdahale ettik. Bu süreler 40 dakikalardan buralara geldi" dedi. TUSAŞ tarafından üretilerek Orman Genel Müdürlüğü envanterine giren ve İzmir'de göreve başlayan yangın söndürme helikopteri NEFES'in önünde açıklama yapan Yumaklı, helikopterin envantere dahil olan ilk yerli ve milli yangın söndürme helikopteri olduğunu kaydetti. Son 21 yıldır dikilen fidan sayısının 6.5 milyara ulaştığını dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti: "Dünyada sadece 5 ülkede olan, üstün teknolojiyle donatılmış, havadayken bulunduğu coğrafyanın resmini çekip tüm koordinatlarıyla yerdeki bütün unsurlara bildirebilecek nitelikte ve kabiliyette, Cumhurbaşkanımızın 'Otağ' ismini verdiği bir yönetim uçağımız var."Yumaklı, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların pikniklerini kendilerine ayrılan bölgelerde yapmalarını, kontrolsüz ormanlık alanlarda piknik yapmamalarını istedi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de "Bugün 8 İHA'yla ülkemiz ormanları sürekli denetleniyor, gözetleniyor. Yangınlardan haber alma süremiz 2 dakika" diye konuştu.