Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ormanın Gözleri projesi başladı
Giriş Tarihi: 15.6.2022

Ormanın Gözleri projesi başladı

Ormanın Gözleri projesi başladı
ORMAN varlıklarını koruma yolunda adım atan Anadolu Sigorta, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte "Ormanın Gözleri" projesini hayata geçirdi. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2017'de başlattığı dijital dönüşüm ve yenilenme seferberliği kapsamında hayata geçen projeyle Anadolu Sigorta, özetleme kulelerinin ihtiyaç duyulanları için bakım ve onarımı ile teknolojik donanımlarının sağlanmasına katkı sunacak. Anadolu Sigorta ayrıca bu yıl içerisinde ihtiyaç bulunan bölgelerde kullanılmak üzere mobil ve insansız yangın gözetleme kulelerinin kullanımına katkı sunacak. Orman Genel Müdürlüğü ile Anadolu Sigorta bu projeyle, erken müdahaleye dikkat çekerek orman varlıklarının gelecek yüzyıllarda da korunmaya devam etmesini ve bireylerin farkındalığını artırmayı hedefliyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ormanın Gözleri projesi başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA