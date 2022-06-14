Ormanın Gözleri projesi başladı

ORMAN varlıklarını koruma yolunda adım atan Anadolu Sigorta, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte "Ormanın Gözleri" projesini hayata geçirdi. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2017'de başlattığı dijital dönüşüm ve yenilenme seferberliği kapsamında hayata geçen projeyle Anadolu Sigorta, özetleme kulelerinin ihtiyaç duyulanları için bakım ve onarımı ile teknolojik donanımlarının sağlanmasına katkı sunacak. Anadolu Sigorta ayrıca bu yıl içerisinde ihtiyaç bulunan bölgelerde kullanılmak üzere mobil ve insansız yangın gözetleme kulelerinin kullanımına katkı sunacak. Orman Genel Müdürlüğü ile Anadolu Sigorta bu projeyle, erken müdahaleye dikkat çekerek orman varlıklarının gelecek yüzyıllarda da korunmaya devam etmesini ve bireylerin farkındalığını artırmayı hedefliyor.