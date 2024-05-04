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Giriş Tarihi: 5.5.2024

Ormanlardan 313 ton atık çıktı

Ormanlardan 313 ton atık çıktı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman Benim" kampanyasında Türkiye genelinde 313 ton çöpün orman alanlarından toplanıp geri dönüşüme gönderildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yumaklı tarafından Muğla'da başlatılan kampanya, Türkiye'nin her ilinden yoğun ilgi gördü. Yurt genelinde valilikler ve orman bölge müdürlükleri tarafından önceden belirlenen adreslere katılımcıların kimi 3 yaşında çocuğuyla kimi de torunuyla geldi. Özellikle orman içindeki yollarda gerçekleşen çöp toplama işleminde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de örtü altı temizliği yaptı.
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Ormanlardan 313 ton atık çıktı
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