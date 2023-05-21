Örnek bir uydu kent yapacağız

Kura başvuruları başlayan Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı 'Yenişehir Evleri Arnavutköy' vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Proje kapsamında 13 bin konut, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ile satılacak.Önceki gün katıldığı televizyon programında Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'yle örnek bir uydu kent uygulaması yapacaklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye katılacak vatandaşların 7 bin 500 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olabileceklerini bildirdi. Programda konut kampanyasının detaylarını açıklayan Kurum, yaklaşık 2.5 milyon metrekare alanda, orta gelirlilerin ev sahibi olabileceği bir proje olduğunu söyledi.Kurum, "Konut arzını artırmak için rezerv konutlar, rezerv uydu kentler diyoruz. Örnek bir uydu kent uygulaması yapacağız. Yatay mimari esaslı zemin artı 3-4 katı geçmeyen ve vatandaşımızın her türlü ihtiyacını giderebilecek bir proje olacak. Buradaki şart, daha önce evinin olmaması gerekiyor. Bu projeye katılacak kardeşlerimizin, İstanbul'da son bir yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor" diye konuştu. Kurum, bu kapsamda konut arzının arttırılıyor olmasının da önemli olduğunu, süreç içerisinde kira fiyatlarının aşağı çekileceğini anlattı.Kira artışları ile de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, kira artışında yüzde 25 sınırı konulduğunu anımsattı. Bakan Kurum, bu durum karşısında kiracıları korumak istediklerini, ev sahiplerini de koruyacak adımlar atacaklarını, konutu yatırım aracı olmaktan çıkaracak düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi. Kimsenin mağdur olmayacağı adımları atacaklarını söyleyen Kurum, şöyle devam etti: "Herkesin kazanacağı bir adım atarken masanın iki tarafından da bakabilmek önemli. Kiracıların ev sahibi olabilmesinin önünü açacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Ev sahibi olmayı cezalandıracak bir karar da almayacağız. Büyükşehirde çalışan vatandaşlarımızın yaşam şartlarını da gözetecek düzenlemeleri inşallah hayata geçireceğiz. Memurumuzun gelirinin mi artması gerekiyor, bunu hayata geçireceğiz. Kira noktasında desteğin mi artırılması gerekiyor, bunu çalışacağız."