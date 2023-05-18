Orta direği güçlendirecek büyüme modeli geliyor

AK Parti ikinci tur seçim kampanyası için kolları sıvarken, yeni dönemde ekonominin rotasında "orta direk" olacak. Özellikle büyük şehirlerde yüksek kira, fiyat artışları ve hayat pahalılığının önüne geçecek köklü reform adımları devreye girecek. Orta direği güçlendirecek bir büyüme modeline geçilecek. İkinci tur oylaması sonrası 1 Haziran'da kesin seçim sonuçları ilan edilecek. Yemin töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden 3 gün içinde yapılacak. Kabine en geç 5 Haziran'da iş başı yapmış olacak. Yeni dönemin ekonomi kadroları da belirlenecek. AK Parti ekonomi kurmayları da Hükümet Programı'nın ekonomi ayağını hazırlayacak. Programda, seçim sonuçları, toplumun tüm kesiminden gelen talepler dikkate alınacak. Hükümet programının ekonomi ayağına bu dönem refah artışı, güçlü toplum, büyük ekonomi damgasını vuracak. Nüfusu artan, fiyat artışlarının en çok hissedildiği şehirlerin tek tek yeniden yapılandırılması sağlanacak.AK Parti'nin strateji ekibinin tespitlerine göre büyükşehirlerde seçmenin en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralar ve enflasyon geliyor. Bu tespit dikkate alınarak gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine kararlılıkla devam edilecek. Kiracıları korumak için uygulamaya alınan yüzde 25'lik tavan uygulamasının süresinin uzatılması, fırsatçı ev sahiplerine yönelik cezaların artırılması öngörülüyor. Kira artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla hızlı bir şekilde tamamlanacak. Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme yapılırken, "hapis, adli para ya da para cezası" olmak üzere üç alternatif üzerinde çalışılıyor. Mevcut sistemde kira artışında temel alınan TÜFE 12 aylık ortalaması yerine üst sınır getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Taşınmazın yaşı, metrekaresi, bulunduğu kat, konumu, niteliği dikkate alınarak bölge değerleri belirlenecek.Enflasyonun dar gelirli vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkisini giderecek politikalara hız kazandırılacak. Başta temel gıda ürünleri olmak üzere fiyatlardaki oynaklığın önüne geçilecek politikalara hız verilecek. Tarımsal üretim, verimlilik ve lojistik planlamasını daha da güçlendirilecek, gıda arz güvenliğini sağlayacak, gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçilecek.