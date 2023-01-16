Orta gelirlilerin ev hayali gerçeğe dönüşüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kapsamında başvurular dün başladı. Projeye ilişkin detaylar "yenievimkampanyasi.com.tr/" internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek ve vatandaşlar başvuru yapabilecek.Proje kapsamında 81 ilden başvurular alınacak. Azami 15 yıl vade ve 0.69'dan başlayan kredi imkânı sunan kampanya ile orta gelirlilerin konut hayali gerçeğe dönüşecek. Projeden yararlanmak isteyen ve kriterleri uygun olanlara İstanbul'da 5 milyon lira, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa Muğla ve Mersin'de 3 milyon lira, diğer kentlerde ise 2 milyon liraya kadar finansman sağlanacak.Devlet tarafından ilk 3 yıldaki ödemelerde önemli oranda destek verilecek. Yüzde 10 peşinat şartı ve hane halkı gelirine uygun ödeme fırsatı sunan proje kapsamındaki konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak. Öte yandan kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların ve eşlerinin üzerine konut bulunmaması, son bir yıl içinde de konut satmamış olmaları gerekiyor.İlk etapta 100 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceği kampanya için başvuru ücreti alınmıyor. 16 Ocak itibarıyla başlayan projeye Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım aracılığıyla başvurulabilecek.İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'dan ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, son 1 yılda o ilde ikamet etmesi istenecek.Kampanyada, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 30'unu geçmeyecek taksit tutarı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak. Hazine taksit katkısı, destek dönemi bittikten sonra, kredi vadesinin son 8 yılı içinde taksitlere eklenerek geri alınacak. Finansman tutarı 2 milyon liraya kadar 0.69, 2 ile 4 milyon lira arası için 0.79 ve 4 ile 5 milyon lira arası 0.99 faiz/kâr payı ile 15 yıl vadeli olacak. Konut satış bedelinin yüzde 5'i kadar tutar yüklenici firma katkısı olarak ilk azami 3'üncü yıla kadar ödeme planına yansıtılacak.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Evim Kampanyası'na başvuruların başladığını bildirdi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Kurum ile birlikte devreye aldıkları Yeni Evim Kampanyası'nda vatandaşların katılım bankaları dahil, tüm kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerini kaydetti. Bakan Kurum da paylaşımında, ilk etapta 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacak kampanyaya ilişkin tüm bilgilere "https://yenievimkampanyasi.com.tr" internet sitesinden ulaşılabileceğini ifade etti.