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Giriş Tarihi: 3.11.2022

Orta gelirliye 100 bin konutluk kampanya

Rana BÜYÜKTAŞ
Orta gelirliye 100 bin konutluk kampanya
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sırada orta gelir grubuna yönelik bir konut kampanyasının olduğunu duyurdu. Kurum, "100 bin konutu içeren bir kampanya başlatmak istiyoruz. Çalışmalar artık şekillenmeye başladı. Bu ay içerisinde detayları paylaşmayı planlıyoruz" dedi. TBMM'de AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, inşası devam eden tüm firmaların sürecin içerisine katılacağını belirterek, "Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20'si bu skalaya giriyor. Tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Projenin finansmanına destek vermeleri için bankalarla beraber çalışmalıyız" açıklamasında bulundu.
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Orta gelirliye 100 bin konutluk kampanya
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