Orta Vadeli Program Hazırlığı Başladı

ŞİMŞEK: MERKEZ BANKASI KENDİ İŞİNİ YAPACAKTIR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemdeki yol haritasında ne tür adımlar atacağı merak konusu olduğunu kendilerine ilettik. Kendisi iki cümle ile yeni döneme ilişkin net cevap verdi. Bunlardan ilki, "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz" oldu. Merkez Bankası'nın bundan sonraki döneme ilişkin politikaları ile ilgili de, "Merkez Bankası kendi işini yapacaktır" ifadelerini kullandı.