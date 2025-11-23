Ortadoğu’ya 10 yeni mağaza açacak

İpekyol Group Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, MAPIC 2025'in markaları için verimli geçtiğini belirterek, "Suudi Arabistan, Katar ve BAE başta olmak üzere Ortadoğu coğrafyasından gelen talepler yoğunlaştı. Bu görüşmeler kapsamında hem yeni mağaza açılışlarına hem de ortak projelere yönelik ciddi potansiyeller ortaya çıktı. Bu temasların önümüzdeki dönemde yeni iş birliklerine dönüşmesini bekliyoruz" dedi.MAPIC'in Türk perakende sektörünün geldiği noktayı global vitrine taşıyan çok önemli bir buluşma olduğunu belirten Ayaydın, "Türkiye'nin moda ve perakende alanındaki dinamizmi uluslararası yatırımcıların da dikkatini çekiyor. İpekyol Group olarak bu yıl fuarın en önemli çıktılarından biri, markalarımızın uluslararası algısını daha da güçlendirmek oldu. Mevcut ve potansiyel iş ortaklarımızla yaptığımız toplantılar, hem Avrupa hem de Orta Doğu pazarları için 2025-2026 yol haritamıza netlik kattı" diye konuştu.2026'nın İpekyol Group için hem operasyonel mükemmelliğin konsolide edildiği hem de uluslararası ölçekte hızlı bir büyüme ivmesinin yakalandığı bir yıl olacağını anlatan Ayayadın, "Ortadoğu bölgesinde projeleri devam eden 10 yeni mağaza açılışımız için çalışmalarımız sürüyor. 2026'da doğrudan yatırımlarımızı daha etkin yönetebilmek amacıyla konusunda uzman bir şirket ile yürüttüğümüz kapsamlı reorganizasyon projesini tamamladık. Mevcut e-ticaret operasyonlarımızın kapsadığı ülke sayısını farklı coğrafyalarda artırarak dijital satış kanallarımızın toplam içindeki payını yükseltmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.