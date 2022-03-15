Ortahisar’ın roketleri TEKNOFEST 2022’ye hazır

"İLKİ PAYLAŞACAĞIZ"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Ortahisar Belediyesi olarak teknolojideki hamlemize katkı olsun istedik. Kulübümüzde genç kadromuzda yeni bir şeyler üretelim istedik. Bizde Ortahisar Belediyesi olarak bu yürüyüşe katkı sağlayalım istedik. Kulübümüzün bizlerden talep ettiği hususlarda elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Kıymetli hocalarımıza da danışman hocalarımıza da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İnşallah yeni bir şeyi de denemek adına Umut Genç kardeşimiz bu ekibin umutlarını bizlerle paylaştı. Her yıl TEKNOFEST ile sahne alan bu tür ekiplerimizle, Ortahisar Belediyesi olarak yeni bir deneme ile var olacağız. O denemeyle bir ilki paylaşacağız. Orta İrtifa yapıldı. Ortahisar Roket ekibimizle birlikte, artık yüksek irtifayı denenecek. Bu Türkiye'de ilk olacak. İnşallah başaracağız. Dikey iniş yöntemi de ilk defa denenecek. Bunlar başarıldığında yeni bir şeylerin de başlangıcı olacak" dedi.