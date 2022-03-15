Ortahisar’ın roketleri TEKNOFEST 2022’ye hazır

Geçen yıl yaptıkları ve 10 bin irtifaya çıkan roketin Trabzon'da ilk olduğuna dikkat çeken Roket Takımı Başkanı Umut Genç, "10 bin irtifaya çıkan roketimizle Trabzon'un ilk atış yapan roketini yaptık. Bundan sonra Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'ten çok güzel bir destek geldi. Bu destekle takımımızı büyüttük. 3 farkla kategoride yarışmaya katılıyoruz." dedi.
KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Rakıcı, "KTÜ olarak 70'in üzerinde kulübümüz var. Elimizden geldiği kadar kulüplerimizi her alanda destekliyoruz. Başkanıma özellik desteği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısı olur" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Rakıcı; öğrencilere desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.
"İLKİ PAYLAŞACAĞIZ"
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Ortahisar Belediyesi olarak teknolojideki hamlemize katkı olsun istedik. Kulübümüzde genç kadromuzda yeni bir şeyler üretelim istedik. Bizde Ortahisar Belediyesi olarak bu yürüyüşe katkı sağlayalım istedik. Kulübümüzün bizlerden talep ettiği hususlarda elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Kıymetli hocalarımıza da danışman hocalarımıza da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İnşallah yeni bir şeyi de denemek adına Umut Genç kardeşimiz bu ekibin umutlarını bizlerle paylaştı. Her yıl TEKNOFEST ile sahne alan bu tür ekiplerimizle, Ortahisar Belediyesi olarak yeni bir deneme ile var olacağız. O denemeyle bir ilki paylaşacağız. Orta İrtifa yapıldı. Ortahisar Roket ekibimizle birlikte, artık yüksek irtifayı denenecek. Bu Türkiye'de ilk olacak. İnşallah başaracağız. Dikey iniş yöntemi de ilk defa denenecek. Bunlar başarıldığında yeni bir şeylerin de başlangıcı olacak" dedi.
İHA'LARIN ÖNEMİ ARTIYOR
KTÜ Makine Mühendisliğinde gerçekleşen İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) tanıtımında konuşan Kulüp Başkanı Hamza Yalçın, "Diğer takımlardan farklı çalışıyoruz. Amacımız yerli ve özgür olmak. İnsansız hava araçlarının çok büyük önemi artmaya başladı.
Biz burada kendi yapığımız araçlarla geleceğe yatırım ve mühendislik çalışması yapmaya çalışıyoruz. Bu araçlar 45 km menzilde görev yapabilmekte. Araçlarımız 1 saat - 2 saat havada kalabilmekte. Üretilen işin devamlılığını amaçlıyoruz. Yeni gelen öğrencilerimiz de birikimlerimizi paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.