Ortalama emekli aylığı 17.827 TL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylığı ortalamalarının, bayram ikramiyeleri dahil 17 bin 827 TL olduğunu açıkladı. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Bütçe müzakerelerinde milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Yılmaz, bütçenin "yeniden imar bütçesi" olduğunu belirtirken, Türkiye tarihinin en büyük depreminin yaralarını sarmaya çalıştıklarını, 2.6 trilyon TL harcama yapıldığını, gelecek yıl harcamalarda bir düşüş olmayacağını söyledi. Enflasyonla mücadelede son dört ayda 26 puanlık düşüş yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, "Düşüşün önümüzdeki süreçlerde devam etmesini bekliyoruz. Gelecek yıl sonu yüzde 20'nin altında, 2026'da ise tek haneli enflansyon hedefliyoruz" dedi. Okullarda temizlikçi tartışmalarına dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'de 60.487 okul bulunduğunu, 49.578'i kadrolu olmak üzere şu anda 143.355 personel görevlendirildiğini dile getirdi. Yılmaz, geçen yıl bu sayının 110 bin personel olduğunu belirtti.