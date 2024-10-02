Oruç Reis’i Somali’ye uğurlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Somali'ye yolcu edileceğini duyurdu. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) tarafından düzenlenen Enerji Stratejileri Konferansı'nda "Elektrik enerjisi stratejilerinde yeni yaklaşımlar" adlı panelde konuşan Bayraktar, 2017- 2023 döneminde enerji verimliliğine kamu ve özel sektör olarak 8.5 milyar dolar yatırım yapıldığını, 2024-2030 arasında birincil enerjide yaklaşık yüzde 16'lık tasarruf hedeflendiğini belirterek, bu dönemde 20 milyar dolar yatırım ve yaklaşık 100 milyon ton karbon emisyonunun engellenmesini hedeflediklerini aktardı. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretiminin 6 milyon metreküpü bulduğunu, 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe, yeni yüzer üretim platformuyla da 2026'nın üçüncü çeyreğinde 20 milyon metreküpe çıkarmayı planladıklarını kaydetti.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise "Bazen bizi eleştiriyorlar. Geçen sene yenilenebilir enerjide 30 bin megavata yakın lisans verdik. Buralarda lisans başvurularında başarısız olanlar yapmış olduğumuz düzenlemelere bir takım eleştiriler yapmakta. Görevimiz ihale yaparak lisans satmak değil. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Birileri lisans alamadı diye tutup kurumlarımızı eleştirmelerini doğru bulmuyorum" dedi.