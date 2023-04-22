OSB arazileri yalılarla yarışıyor

Türkiye'de arsa ve gayrimenkullerde yaşanan kira artışlarının bir benzeri sanayi arazilerinde de yaşanıyor. Yönetimlerin arazi satışı dahil, tüm anlaşmaları döviz cinsinden yapması maliyetleri yüzde 30 artırdı. Parsellerin değeri yalı fiyatlarını geçti.TSKB Gayrimenkul Değerleme, organize sanayi bölgelerine (OSB) ilişkin güncel bir araştırma hazırladı. Araştırmaya göre, yıllık kira artışlarında Adana yüzde 189'luk artışla ilk sırada yer alıyor.İzmir yüzde 176 artış oranıyla ikinci, Manisa ise yüzde 175 ile üçüncü oldu. 31 OSB'nin ortalama artış oranı yüzde 111 olarak gerçekleşti.TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "2020'de yaşanan pandemi süreciyle birlikte öncelikle Marmara Bölgesi'nde görülen talep artışı, 2021 yılı itibarıyla diğer bölgelere kıyasla burada fiyatları daha çok artırdı. Adana, İzmir ve Manisa'nın ise sahip olduğu lojistik avantaj doğrultusunda daha yüksek talep aldığını ve diğer OSB'lerin bulunduğu illerden olumlu ayrıştığını gözlemledik. Yıllık kira artışının en az gerçekleştiği il yüzde 81 oranla Denizli" diye konuştu.Gayrimenkulün pazar değerinin yatırımın bir yıllık kira değerine bölünmesiyle geri dönüş süresinin hesaplanabildiğini açıklayan Maya, OSB'lerde ortalama geri dönüş süresinin 2022 yılındaki ortalama değeri olan 16.6 yıldan, 2023 yılında 18 yıla ulaştığına işaret etti.Arazi rantının tavan yaptığı bölgelerin başında Marmara geliyor. Bursa, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul'da sayıları 40'ı bulan OSB'lerde küçük bir arazi satın almak için Boğaz kenarındaki bir yalı fiyatını gözden geçirmeniz gerekiyor. Arazilerin rant amacıyla boş tutulmasının da etkisiyle metrekare fiyatlarının 2 bin dolara dayandığı bu bölgelerde üretim de risk altına girmiş durumda. Maya, "Arsa değerlerinin doluluk oranının yüksek olması ise sınırlı arsa arzı ve talep artışından olumlu etkileniyor. Arsa değer artışlarında İzmir, Manisa gibi illerde talep artışı en önemli itici güç olurken, Kayseri ve Adana'da baz değerlerin düşük olmasının da güçlü artış oranlarında etkisi bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.Doluluk oranlarının yüksek olduğu organize sanayi bölgelerinde talebin de yüksek olduğunu ifade eden Maya, diğer yandan düşük doluluk oranlarının doğrudan talep olmadığının bir göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Yeni gelişme sahaları açılan veya yeni kurulan organize sanayi bölgelerinde doluluk oranlarının düşük olduğunun görülebildiğine değinen Maya, "Çalışmaya konu OSB'lerin 8'i haricinde tamamında doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde yer alıyor. Doluluk oranının yüksek olması, gelecek dönemlerde alternatif bir bölge oluşturulmaması durumunda kira değerlerinin yukarı yönlü artışını destekleyebilecek" dedi.