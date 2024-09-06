OSB çalışanlarına lojman geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle OSB çalışanlarına lojman bölgeleri planlanacak. Bu lojmanlar OSB tarafından yapılabilecek ya da çalışanları için lojman ihtiyacı olan katılımcılara yaptırılabilecek.OSB'lerin ön tahsis yoluyla gelir elde edebilmesi de yönetmelik de düzenlendi. Böylece altyapılar daha hızlı tamamlanacak. Her ayın ilk pazartesi günü OSB'lerdeki tüm parseller yatırımcılar için çevrimiçi ortamda tahsise açılacak. Tahsis koşulları şeffaflık prensibiyle tüm yatırımcılara duyurulacak. Gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz arsa devirlerinin önüne geçilecek. Tahsis edilen alanlarda yatırımların gerçekleşmesi için tanınan sürelere bağlı kalınacak.Ayrıca öngörülen sürelerde yatırımlarını tamamlayamamış sanayiciler için yeni uygulamaya geçiş süreci sağlandı. OSB'nin finansal olarak daha güçlü ve daha kapsayıcı olmasını temin edilebilmek için konu ile ilgili mesleki derneklerin, birliklerin, kooperatiflerin ihtisas OSB'lerde olduğu gibi karma OSB'lerin de kuruluşuna katılmasına imkân tanındı. Yerli ve yabancı yatırımcıların OSB'lerde üst yapılı parsel satın alma veya kiralama talepleri doğrultusunda OSB'lere, mülkiyetlerindeki parsellerde tesis inşa ederek, katılımcılara, üretim şartı ile üst yapılı kiralama ve üst yapılı satış imkânı getirildi.